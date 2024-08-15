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影／嘉義縣人犯逃跑…失竊民宅批錯失追捕良機 警方回應了
嘉義縣水上警分局偵查隊前天帶回43歲曾姓通緝犯，趁解開手銬吃飯時逃跑，闖進附近民宅偷走神明金牌、開走賓士車，往中埔方向棄車逃逸，警方大規模搜山至今尚未查獲。闖空門被害人今在爆料公社質疑，警方第一時間未出動優勢警力追捕，警方表示將徹查釐清。
警方表示，民眾質疑查扣毒品仍在分局查扣保管中，車上毒品經查是嫌犯在逃逸時，開車到其他地方購買，並非未確實搜身，另民眾質疑延遲通報、隱匿案情及息事寧人部分，為釐清事實真相，將由督察科調查釐清，如有疏失情事，將追究責任並加強教育員警。
被害人指出，派出所員警獲報失竊到場，第一時間完全不清楚狀況，僅派幾名警員到場，沒有警網在逃亡一帶圍捕，只知道他家遭小偷，錯失追捕嫌犯的最佳機會，知情不報，怕人犯脫逃消息走漏，今天是運氣好只有財物失竊，家裡的人沒有受到生命傷害。
被害人質疑，鑑識人員勘查他家失竊車子時未提到有毒品海洛因、他家神明金牌等物，且在車上還另有小剪刀，是危險物品，並非家人所有，應是嫌犯遺落的，質疑警方未確實搜身，將危險物品收起來保管，且車輛犯案現場未被原貌保留待鑑識。
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