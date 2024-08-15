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AI人工智慧應用犯罪偵察？台中市警局邀旅美學者分享

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

AI人工智慧浪潮近期席捲全球，AI應用在各個領域應用獲得廣泛討論，隨著犯罪技術的不斷翻新，犯罪偵查或刑事鑑識領域中，人工智慧在數位影像、刑事鑑識應用，也逐漸成為當今鑑識科學關注之課題，台中市警局鑑識中心近期邀請旅美學者謝瑞圳，分享如何運用AI技術強化證物處理的討論，與會人員都說「獲益良多」。

台中市警局刑事鑑識中心，近日邀請旅美博士謝瑞圳演講「人工智慧如何影響刑事鑑識與刑事司法」，謝畢業於中央警官學校（中央警察大學前身）53期刑事系，對數位影像證據特別有研究，畢業後赴美深造，取得紐約州立大學水牛城分校資訊學院博士學位，也取得哥倫比亞大學工程學院專業證書（大數據分析），現職為美國賓州賓西大學加利福尼亞分校刑事司法學系教授。

台中市警局刑事鑑識、科技偵查人員都參與此次的講座，謝因長期深耕AI數位鑑識領域，有豐富的理論基礎與實務經驗，講座中除了講授機器學習、深度學習、強化學習、大型語言模型及生成式人工智慧等基礎理論內容，也講授如何運用AI技術強化證物處理與後續分析，包括AI技術應用如指紋鑑定、DNA混合型別機率、毒品分析或影像證據等，進而提升證物分析效率。

謝在講座最後提到，利用AI分析數據、處理數位證據時，可能面臨的法律與道德倫理議題，讓與會人員明瞭AI技術未來帶來的衝擊及挑戰，與會人員表示內容豐富、獲益良多。

台中市警局長李文章在會後與謝瑞圳，互相研討AI新技術、交換意見，同時建立窗口，期能藉由謝的專業知識與國際視野，將國外最新技術與專業知識，及時提供予國內刑事鑑識、科技偵查專業單位，了解與學習，進而提升整體科技偵查與刑事鑑識專業能力，有效地打擊犯罪，維護社會治安和司法公正。

台中市警局鑑識中心近日邀請旅美學者謝瑞圳（左）演講，會後市警局長李文章（右）致贈紀念品，與謝互換意見。圖／台中市警局提供
台中市警局鑑識中心近日邀請旅美學者謝瑞圳（左）演講，會後市警局長李文章（右）致贈紀念品，與謝互換意見。圖／台中市警局提供
台中市警局鑑識中心近日邀請旅美學者謝瑞圳演講。圖／台中市警局提供
台中市警局鑑識中心近日邀請旅美學者謝瑞圳演講。圖／台中市警局提供

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