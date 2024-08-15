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曾追隨毒梟南霸天…屏東角頭「鴨頭」今遭槍殺 扯出新仇舊恨
高雄市左營區明華一路某桌遊店外今天中午發生槍擊案，屏東陳姓男子與朋友剛離開桌遊店，在店旁停車場遭埋伏的楊姓男子約開10槍狙擊，陳腹部中2槍，送醫後不治，楊行凶後投案，自稱是為了債務殺人。
遭槍擊的陳姓男子（37歲）高屏地區道上綽號叫「鴨頭」，警方也曾為毒品線報要找他，但沒他的下落，今天中午他遭槍擊，令員警意外。
知情人士指出，陳男早期曾追隨毒梟南霸天林孝道，林孝道5年前因走私海洛因等毒品，被台東地檢署偵辦時，陳也在共犯名單之列，但隨林孝道被起訴、判決入獄，陳男因證據不足，得以成功脫身。
陳男後來在東港一代竄起，是當地頗具威望的地方要角，妻子則是屏東崁頂鄉代會主席楊芷瑜，陳在屏東地區經營當鋪，生意不小。
前年5月間，陳男不滿父親主導的廟宇曾遭人開槍，導致陳父健康惡化，持長槍前往仇家東港的住處掃射20多槍，所幸未擊中屋內的林男及其家人。雖然陳男攜槍投案，但仇家不滿，也前往陳男住處及經營的當鋪還擊，全案經警方強勢介入後，才壓制雙方氣燄，防止兩派人馬衝突。
當時開槍掃射仇家，陳男去年7月被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金30萬元，目前案件已上二審審理中。
今天中午12時許，陳男步出桌遊店時被楊姓男子狙擊，腹部中兩槍重傷，送往大同醫院急救後宣告不治；楊男事後帶槍投靠，是否因債務糾紛引起，正待檢警調查。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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