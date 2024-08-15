毒販租屋處自製「喪屍菸彈」 台南警全力防堵追源頭

台南市警一分局5月底接獲情資，稱有不明人士利用計程車運送疑似毒品菸油及菸彈等物至新北市販售，經追查28歲林姓男子涉在安平租屋處自製俗稱「喪屍菸彈」，警方12日搜索後查扣初篩含卡西酮的菸油、調味劑、菸彈及電子菸等證物，依法送辦外，向上溯源追查毒品來源。

案經專案小隊蒐證後，隨即向台南地方法院申請搜索票，12日上午10時許持核發搜索票，前往林男安平租屋處搜索，發現他涉自製喪屍菸彈，甚至對外販售。

警方當場查扣菸油11罐、甜味劑1罐、甘油1罐、調味劑7罐、菸彈8個、電子菸9支等證物。經初步篩檢後，菸油被驗出含有第三級毒品K他命。隨後，警方將扣案物品送至高雄醫療院所鑑定，確認該批菸油及菸彈內含成分為俗稱「喪屍菸彈」的「依托醚酯」。

警方已依涉嫌販賣、調劑第三級毒品罪名將林男移送台南地檢署偵辦外，並持續向上溯源，追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康