影／槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

高雄市左營區明華一路某桌遊店外今天中午發生槍擊案，屏東陳姓男子，與朋友剛離開桌遊店，在店旁停車場遭埋伏的楊姓男子約開10槍狙擊。陳腹部中2槍，送醫後不治，楊行凶後投案，疑為了債務殺人。

據了解，遭槍擊的陳姓男子（37歲）高屏地區道上綽號叫「鴨頭」，警方也曾為毒品線報要找他，但沒他的下落，今天中午他遭槍擊，令員警意外。

今天中午12時許，陳姓男子與2、3名朋友，從高雄市左營區明華一路某桌遊店出門，準備到桌遊店旁的停車場開車離去，不料遇到襲擊。

涉嫌開槍的楊姓男子（35歲）似乎已在桌遊店外埋伏許久，見陳姓男子離開桌遊店到停車場，馬上小跑步過去，便涉嫌持2把手槍對陳開槍。

楊男先開約4、5槍後，原本要離去，但疑槍枝掉落又折返撿槍械，再去停車場補槍，又開了約5槍，才開走停在桌遊店門口的白色轎車逃離現場。不久，他拿2把手槍到左營警分局新莊派出所自首。

警方據報到案發現場，陳姓男子已由朋友載去大同醫院急救，警方趕去醫院後，陳姓男子在中午12時30分許不治。

據案發現場目擊者指出，當時被開槍的男子和朋友要去停車場，開槍男子衝過去吵了幾句就開槍，被開槍的男子躲到車旁，還是中彈，開槍的人前後大約開了10多槍。

楊姓男子自首後，稱他和死者有50萬元債務糾紛才開槍，但確實原因警方仍調查中。