黑幫詐千萬投資金再騙9百萬 檢警偵破水房首腦成員7人

桃園警方近日接獲民眾報案，稱在臉書看到投資廣告，結果聽信對方話術引導至假投資網站，並依指示匯款1千多萬元，而後詐騙集團又稱需繳交900萬元稅金，被害人至銀行辦理貸款時，經銀行人員告知才驚覺遭詐騙。警方追查後查出具黑幫背景的陳姓首腦經營假投資水房，並涉嫌指揮旗下成員分工犯罪，循線查獲陳男及成員共7人到案。

桃園警分局、刑事局偵查第一大隊、台北市松山警分局及少年隊共組專案小組追查詐騙案，案經報請新北地檢署指揮偵辦，先在台北市、新北市等地查獲假投資水房成員、收簿手及轉帳車手等6名犯嫌，經抽絲剝繭發現具黑幫背景的陳姓首腦涉嫌指揮旗下成員分工從事犯罪。

專案小組循線在今年7月拘提陳嫌到案，共查獲7名犯嫌到案，並查扣行動電話數支、現金新台幣15萬多元等證物，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請新北地檢署偵辦。