恆春海景民宿藏槍毒 三溫暖烤箱「物盡其用」拿來烘大麻葉

屏東恆春地區一家海景民宿老闆、員工，利用民宿三溫暖「烤箱」做為烘焙室，拿來加工大麻葉，刑警局電信偵查大隊獲報後搜索，在民宿內查獲大麻葉和一批改造槍彈，全案經屏檢調查後，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將涉案業者、員工等人起訴。

檢警調查，該間民宿位於屏東縣恆春鎮，占地廣大，外觀為地中海風格，雖坐擁海景，卻沒在經營正當生意，該民宿業者利用建物當掩護，在內加工新鮮大麻葉。

刑事局電信偵查大隊獲報後，和屏東縣警方合組專案小組佈線蒐證，去年8月下旬持搜索票前往查緝，員工63歲潘男見到員警上門未做抵抗，26歲楊姓管家則還躺在床上呼呼大睡，兩人隨即被警方壓制。

警方在房間內起出改造手槍1把、改造衝鋒槍1把、子彈50顆、空彈殼18顆等證物，其中該民宿三溫暖「烤箱」，還沒潘男等人用做大麻「烘焙室」，警方搜索時，烤箱內還有正在乾燥的新鮮大麻葉，「創意」手法讓員警稱奇。

後來經員警持續溯源，鎖定賴姓民宿老闆涉案，在賴男住處另查扣咖啡包244包、毒梅錠、一粒眠等多樣混合毒品，民宿內則查扣的94.22公克大麻葉。

全案經警詢後，將涉案3人依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官已於今年4月間偵結將3人起訴。

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