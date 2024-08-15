2男租處成「喪屍煙彈」製毒工廠 桃檢起出逾25萬元成品

29歲同齡彭姓、黃姓男子涉嫌自去年起，將桃園市中壢區龍慈路租屋處當成「喪屍煙彈」依託咪酯菸彈的製毒工廠，由彭購置設備、毒品原料及依託咪酯等藥品並負責製作、黃分裝，檢調蒐證後於今年4月初發動搜索逮回2人，起出市價逾25萬元各式水果口味成品86瓶電子菸彈及K毒原料等證物、不法所得新台幣20萬餘元，桃園地檢署偵結，將彭姓製毒師、黃男依違反毒品危害防制條例、藥事法等罪起訴。

桃檢說明，「依托咪酯」、「美托咪脂」雖於此案查獲時尚未列為毒品管制，不過行政院已於今年8月5日列為第三級毒品，若有製造、運輸、販賣等行為，均涉犯毒品危害防制條例重罪。

起訴指出，彭姓、黃姓均明知愷他命、去氯-N-乙基愷他命為毒品危害防制條例規定的第三級毒品，未經許可，不得製造及意圖販賣而持有，且Isopropoxate、Metomidate（美托咪酯）、Etomidate（依託咪酯）均為藥事法規範藥品，若未向行政院衛生福利部申請核准，依法不得製造。

彭男自2023年4月15日起租用桃園市中壢區龍慈路某處房屋作為毒品製造工廠，自行出資購買製造設備、愷他命、去氯-N-乙基愷他命等毒品原料及Isopropoxate、Metomidate、Etomidate等藥品，另由黃男負責分裝。

彭2人將去氯-N-乙基愷他命、愷他命、丙二醇、香料、Isopropoxate、Metomidate、Etomidate加入容器內，使用湯匙攪拌均勻後，以針筒將混合物裝入菸油針筒罐內，以此方式製造含有第三級毒品成分的去氯-N-乙基愷他命及Isopropoxate、Metomidate、Etomidate等偽藥成分的「電子菸油」成品後，再意圖販賣予不特定買家。

桃檢檢察官高健祐指揮新北市調處於今年4月9日持票前往中壢搜索，扣得5包驗餘淨重1982.74公克K他命、丙二醇、香料、含有去氯-N-乙基K他命、Isopropoxate、Metomidate、Etomidate等成分的電子菸油86瓶、8包淨重5644.99公克的Isopropoxate、2包淨重957.6公克Metomidate、1瓶淨重51.94公克的Etomidate等物品。

檢方認為，被告彭、黃所為均涉犯毒品危害防制條例第4條第3項製造第三級毒品、同法第5條第3項意圖販賣而持有第三級毒品、藥事法第82條第1項製造偽藥及同法第83條第1項意圖販賣而陳列偽藥等罪嫌。其中彭男經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准。

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