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與桃警當街駁火99槍 嫌否認犯罪堅稱「不知自己的空氣槍有殺傷力」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園44歲嫌犯楊景隆今年3月23日深夜，持槍朝桃園警分局景福派出所連轟多槍，與警方當街駁火99槍，還朝一名員警開槍擊中左肩，遭檢方依殺人未遂、槍砲等罪起訴並羈押。桃園地院今開準備庭，楊景隆否認犯罪，指出並不知情自己持的空氣槍有殺傷力。

43歲楊景隆疑似不滿被警方查緝槍砲案件，今年3月23日深夜近11點持改造槍到桃園市桃園區景福派出所朝門口射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，過程中22歲蔡姓員警下車跑到楊車窗旁喝令下車，楊卻直接從車內朝蔡警開槍，蔡警左肩遭擊中倒地，隨即楊又逃往永安路及富國路口，與大批警力發生衝撞，直到被警車夾擊後逮捕，全程警匪互轟99槍。

檢方訊後認為楊景隆持有火力強大槍枝，僅因不滿員警執法即在公共場所恣意開槍，不顧他人生命安危，漠視公權力，嚴重危害社會治安，應受重懲，依殺人未遂、槍砲等罪起訴，並以他犯後態度不佳、危害社會治安甚鉅，建請法院量刑18年。

桃園地院今開準備庭，楊景隆否認犯罪，其律師指出扣案的槍枝經警方鑑定雖具有殺傷力，但這把槍是被告2021年底向某模型玩具店購買，而玩具店是和廠商批發買進，廠商則是向海外報關進口，至於廠商進口國內前須測試槍枝動能，需符合單位面積20焦耳平方公尺內才能進口，不知道為何槍枝經警方檢出具殺傷力。

對此法官問，若槍枝在進口及販賣過程中皆符合國內法規，為何被告持有後經警方鑑定有殺傷力？楊景隆則堅稱自己沒有改造，買了槍之後「都沒有動它」，購買時店家也說是合法，「不知道為何鑑定後變不合格」，認為是進口時動能就已超標，「那我也洗不清」。

其辯護律師補充，若槍枝經警方鑑定完認為有殺傷力，應該是扣案槍枝進口動能就已超過標準，依販售該槍枝的模型玩具店檢附的動能試射文件，槍枝進口時動能測試落在19.9、19.6焦耳平方公尺，根本達超標邊緣，若警方的鑑定環境更無阻力，就會影響鑑定結果。

不過法官對於說法抱有遲疑，點出楊景隆作案時的槍枝經警方鑑定槍枝動能結果為「39.59焦耳平方公尺」，遠遠超過法規的20焦耳平方公尺，對此檢方針對楊景隆及其辯護律說法一律表示被告否認部分不實；楊景隆最後則捨棄傳喚模型玩具店店員及鑑定人。

桃園市桃園區力行路桃園警分局今年3月深夜爆發警匪槍戰，其中一名警員左肩中彈，嫌犯楊景隆被捕至今否認犯罪。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區力行路桃園警分局今年3月深夜爆發警匪槍戰，其中一名警員左肩中彈，嫌犯楊景隆被捕至今否認犯罪。記者周嘉茹／攝影

桃園地院 槍枝 殺人未遂

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