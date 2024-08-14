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影／「解憂雜貨店」佯賣茶實販毒 警破不法集團抓5人
台中市柯姓男子為首的販毒集團，從今年初開始，在網路通訊軟體微信，以「解憂雜貨店」為名，用賣茶為名義，實際上販售K他命等不法，台中市刑大八隊在今年3月間搜索，帶回柯等涉案5人，查扣毒品超過10萬元，柯不法所得達30萬元，柯遭法院裁定羈押，台中地檢署近日依毒品罪起訴後，法院仍裁定接押。
台中市刑大八隊在今年初獲報，有歹徒以通訊軟體微信，取名為「解憂雜貨店」，推播訊息，佯稱以「頂級高山烏龍」、「隱藏版特殊茶款」、「緊繃飲品」等名義，以500元至5000元價格，販售K他命等毒品，還有買5送1、買10送3的優惠。
警方報請台中地檢署指揮後，今年3月間見時機成熟，帶回柯姓男子（21歲）等涉案5人，查扣K他命、K盤、分裝袋、磅秤及手機等證物，毒品市價約10萬元，柯等人犯案期間，不法牟利約30萬元，全案警詢後依毒品罪移送，檢方聲押柯獲准，全案近日偵結，依毒品罪起訴，移審台中地院後，院方認仍有羈押必要，裁定接押。
台中市刑大呼籲，警方對於毒品犯罪一向採取「絕對零容忍」態度，將持續強化查緝作為，切勿心存僥倖以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。
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