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陸艦艇長來台過程曝光 自駕快艇抵達淡水河86分鐘落網

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任大陸海軍艦艇艇長大陸籍男子阮芳勇，自駕快艇偷渡來台，從大陸福建寧德市三都港港區，直驅我國淡水老街渡船碼頭，非法進入台灣地區，海巡人員誤以為是作業漁船偵獲標定，阮男隨著眾多作業漁船在淡水河漂流35分鐘，直到碰撞交通船下船上岸，主動向船長說「投奔民主」，船長船員通報警方及海巡，阮男坦承偷渡，抵台1小時26分遭逮，落網後稱不後悔到台灣。

士檢起訴指出，阮男今年6月8日上午在寧德市三都港，人民幣3萬6千元（約新台幣16萬餘元）購買玻璃缸船體、備上YAMAHA60P弦外機的快艇（鴻津牌），當晚10時許從三都港港區出發，自駕鴻津快艇出港，行經台灣地區福建省連江縣東引鄉周邊海域時，因風浪較大稍作停留後，再持續駛向新北市淡水區。

6月9日上午9點44分，阮男涉擅自駛入淡水區外海進入台灣區，經第三巡防區指揮部雷達組及守望哨偵獲通報，35分鐘後，上午10點19分抵達水老街渡船頭C碼頭，擦撞停放碼頭的交通船「順風122號」，阮男在魏姓船長、黃姓船員協助下停泊併靠碼頭。

交通船船長、船員證稱，阮男的快艇停靠碼頭外貌裝扮、腔調、船隻外觀及裝載物，都和一般遊客無差別，阮男下船上岸說「從大陸過來要投奔民主」；他們立即打電話至淡水分局中正路派出所報案，再撥打海洋委員會海巡署緊急報案專線118。

警方10點47分抵達淡水老街，經船員引導到碼頭，阮男向員警說，「我是大陸開船過來的，我來投案」、「因為我要逃離那裡」；海巡署北部分署第八岸巡隊淡二安檢所人員則在11點10分到場，直接逮捕阮男、查扣快艇。

檢察官分析阮男手機數位鑑識報告，6月2日至4日手機定位在大陸貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮，6月8日上午11時許位在福建省福州市羅源縣鑑江鎮，接近福建省寧德市三都港，6月9日清晨5時許位在台灣淡水河口與馬祖東引島正中間，認定大致符合阮男所稱進入台灣前的活動及時間路線。

檢方依阮男當天行駛路徑的雷達航跡圖，海巡署第三巡防區指揮部電話記錄、操雷手工作日誌節本，及逮捕當時影像等，認定阮男涉偷渡來台，自駕快艇進入台灣地區，經海巡署第三巡防區「偵獲標定」，且與交通船「順風122號」擦撞後查獲。

檢方指出，阮男因個人因素來台，尚查無涉及其他軍事或國安等犯罪情事，全案依違反入出國及移民法第74條第1項後段「大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區」， 而涉犯同條前段之未經許可入國罪嫌。扣案鴻津快艇1艘及GPS接收機船載設備1具建請宣告沒收。

阮男駕駛快艇直驅淡水落網。圖／海巡提供
阮男駕駛快艇直驅淡水落網。圖／海巡提供
中國籍阮男稱不後悔到台灣。記者蕭雅娟/攝影
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海巡署 淡水河 碼頭

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