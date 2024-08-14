中捷隨機砍人案 賠償談不攏

因台中捷運砍人案受傷的許瑞顯，昨天到台中地院與凶手父母談調解。記者陳宏睿／攝影 台中捷運隨機砍人案昨舉行調解庭，洪姓凶嫌羈押中，由家人與律師代表出面。據了解，中捷公司求償300萬元，但未達共識，中捷公司對此不回應。受傷的呂姓少年未到場，呂父表示，求償2300萬元捐公益；「長髮哥」許瑞顯到場，他說，凶嫌父母願意賠償的金額「只有預期一半」，未達共識。全案預計20日再次調解。

19歲洪姓護專生今年5月21日持刀在中捷車廂隨機砍人，刺傷呂姓少年，許瑞顯等車上乘客群起對抗，許也身中數刀。此案發生時也是台北捷運鄭捷隨機殺人案發10周年。

傷者之一的許瑞顯是健力好手，出席中市府表揚時，對於自己奮勇抵抗歹徒，以動畫「葬送的芙莉蓮」台詞回應，「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」。他昨天也戴著動畫的帽子出席。

許瑞顯說，已與律師討論，有設定求償金額，會跟洪的父母討論，求償金額包括律師費、精神慰撫金、不能工作損失等，但未達成共識。他說，對方僅願提供設定金額一半，下周會再調解；洪的父母從南部趕上來調解，態度不錯，自己已返回工作崗位，傷勢也已慢慢復原，生活回到正常軌道。

另一名傷者呂姓少年未到場，呂父表示，洪姓嫌犯只有19歲，沒有房子財產，不知他要如何談賠償和和解？相信司法會給所有台灣人民一個合理的判決；不過呂父又說，盼洪男家屬向全台灣人民道歉，希望的賠償金額是全台1人1元共2300萬元，將把錢用在公益用途。