趁解手銬落跑！嘉義警押毒品嫌犯偷車逃離 棄車行蹤成謎

嘉義縣水上鄉1名男子疑涉犯毒品案件，警方報請檢察官指揮偵辦，今天將男子帶回水上警分局做筆錄，不料男子趁吃飯時間解開手銬時，徑直從後門逃跑，偷車一路往中埔方向移動，隨後在草叢棄車逃跑，目前警方已鎖定嫌犯身分，正全力追捕中。

警方表示，日前接獲線報，43歲毒販曾姓男子經常出没在太保市一帶從事不法活動，經偵查隊派員調查蒐證報請檢察官指揮偵辦，今天凌晨4點許時機成熟時在嘉義縣太保市緝獲，由南新派出所帶回水上警分局偵查隊做筆錄。

警方表示，在偵辦過程中提供午餐便當時，解下嫌犯手銬方便用餐，但嫌犯乘隙掙脫從偵查隊後門逃脫，並在脫逃後潛入一戶民宅，竊取金飾財物，趁四下無人之際再竊取車輛逃逸，最後在中埔鄉一處草叢發現嫌犯疑似棄車逃逸，警方立即展開地毯式搜捕。

水上分局分局長曾冠螢表示，案發警方立即組專案小組全力搜捕，對人犯脫逃事件，將召開檢討會議，並深切檢討改進，加強要求員警落實三安要求，戒護員警將依行政規定議處並追究相關人員行政責任，另依刑法「疏縱人犯」罪嫌送辦。

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