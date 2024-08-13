開車路上閒晃太可疑 板橋警當街攔車起獲毒品逮3人

新北市43歲周姓男子昨晚開著48歲童姓友人的轎車、載童男及46歲蘇男行經板橋區中山路時，警員巡邏經過發現形跡可疑立即將車攔下盤查。警方經搜索後在副駕駛座上黑色側背包內查獲海洛因、安非他命等毒品，童男坦承毒品為其所有，警方詢後將童男依毒品罪嫌送辦，同車周男及蘇男將採尿釐清是否涉毒。

據了解，板橋分局後埔派出所線上巡邏警員，昨天晚間10時許在板橋區中山路二段發現1輛黑色轎車形跡可疑，警方立即將車輛攔停盤查。警員發現車上共有43歲周男、48歲童男及46歲蘇男共3名男子，其中童男及蘇男皆有毒品前科，另外開車的43歲周男則是無照駕駛，警方立即對周男開出無照駕駛罰單。

警方經車主童男同意展開搜索，在副駕駛座上黑色側背包內查獲海洛因2包、安非他命5包，童男坦承毒品是自己持有，警方隨即將3人帶回警局。詢後將童男依毒品罪嫌移送法辦，同車的周男、蘇男也同意採尿，警方將待驗尿結果出爐後將2人依毒品罪嫌函送。

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