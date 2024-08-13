中捷砍人案調解 長髮哥戴芙莉蓮帽、少年父喊賠2300萬

台中捷運隨機砍人案今下午舉行調解庭，洪姓凶嫌羈押中，有家人與律師代表出面，受傷的呂姓少年今未到場，呂父表示，相信司法會給合理判決。另名傷者「長髮哥」許瑞顯出席，他說已與律師談好求償金額，他也戴著動畫「葬送的芙莉蓮」帽子出庭。

中捷綠線今年5月21日發生隨機砍人案，洪姓男子從水安宮站上車，在往下一站市政府站的列車中，持刀刺傷呂姓少年，許瑞顯等車上乘客群起對抗，許本身也身中數刀。此案發生時也是台北捷運隨機殺人案發10周年日。

本案今天舉行調解庭，洪姓凶嫌羈押中，由家人與律師代表出面。呂姓少年未到場，他的父親說，不會出庭調解，洪姓嫌犯只有19歲，沒有房子財產，不知他要如何談賠償跟和解？相信司法會給所有台灣人民一個合理的判決。

呂姓少年父親說，盼洪男家屬向全台灣人民道歉，希望的賠償金額是全台1人1元，即2300萬元，他們將會把錢用在公益用途。

「長髮哥」許瑞顯是健力好手，他出席中市府表揚時，對於自己奮勇抵抗歹徒，他以動畫「葬送的芙莉蓮」的台詞回應，「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，再度成為媒體焦點。