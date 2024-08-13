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男工人持空氣槍射擊債主搶走手機 遭法官裁准羈押
嘉義縣賴姓男子借給台南市何姓男工人3萬元，何通知賴表示欲還借款並相約本月9日在台南市東區中華東路二段見面，何進入賴座車後，隨即掏出預藏的空氣槍涉嫌朝賴近距離射擊數槍後，趁隙搶走借款簽具本票、借據及質押的蘋果手機1支，隨即離開現場，賴受傷到醫院救治挽回一命，警方將何拘提到案，警詢後依殺人未遂、強盜等罪嫌法辦，案經檢察官昨晚聲押獲准。
台南市警第一分局於9日上午接獲嘉義縣朴子分局轉嘉義縣某家醫院人員通報表示，有一名賴姓男子（30歲）至該院就醫時，向醫護人員稱自己遭人開槍襲擊，導致頭部及身體有多處中槍，經醫院救護成功取出頭部及手部共5顆鋼珠彈。
警方接獲通報後，立即組成專案小組著手展開偵辦。賴男與犯嫌何男（38歲）有私人借貸關係，何嫌通知賴男表示欲還借款並相約於案發當日見面，不料，何嫌進入賴男座車後，隨即掏出預藏的空氣槍朝賴男近距離射擊數槍後，趁隙搶走當時借款時所簽具之本票、借據及質押的蘋果手機1支，隨即離開現場。經專案小組過濾相關線索，迅速鎖定何嫌身分及租屋處後，立即報請台南地檢署指揮偵辦。
專案小組見時間成熟，本月11日19時許於何嫌位於東區租屋處地下2樓停車場將渠拘提到案，並起獲作案用空氣槍1支、滅聲管1支、瓦斯鋼瓶29支、鋼珠一批及搶得之讓渡書、本票、借據各1份、手機2支及販賣贓物蘋果手機的領據3份。全案警詢後依強盜、殺人未遂、毀損、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦，案經檢察官聲押獲准。
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