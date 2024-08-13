獨／擁毒18Kg遭柬埔寨警方逮捕 竟是新竹市政府前員工

近日柬埔寨政府破獲一宗毒品案件，逮捕一名31 歲台灣男子曾志祥（TSENG CHIH HSIANG），並於曾男住家查扣大量毒品。據悉，該名男子曾擔任新竹市政府環保局清潔隊員，但已離職3、4年，曾男在柬埔寨持有毒品遭逮的消息傳回台灣，不少人紛紛感到驚訝，直呼「太扯了」。

根據《柬中時報》報導，5日上午10時40分，柬埔寨內政部禁毒局配合金邊警方，分別前往金邊市桑園區和萬景崗區突襲，發現一名男子形跡可疑，隨即起出少量毒品，經追查在男子住處發現重達18公斤的氯胺酮（俗稱「K粉」），立即將男子逮捕。

警方公布資料顯示，嫌犯為台灣籍31歲男子曾志祥，已將曾男及所有繳獲的毒品移交至金邊市初級法院，案件正由國家肅毒局依法處理中。但因柬埔寨已廢死，持毒、販毒並不會被處死刑，但根據當地法律規定，只要販運超過80克毒品，犯罪者最高就可被判處終身監禁。

據了解，曾男3、4年前在新竹市政府環保局擔任清潔隊員，雖非考試任用的公務人員，但是適用勞基法的廣義公務員，曾男在柬埔寨持有毒品遭逮的消息傳回台灣，不少人紛紛感到驚訝，不過曾與他共事的同仁表示，曾男工作表現不好，不清楚他生活狀況，後來就自己離職，但沒想到竟然到柬埔寨販運毒品，直呼：「真的太扯」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885