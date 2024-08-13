快訊

險成「八仙塵爆」翻版！台中餐廳辦性別趴放粉塵煙火 客人嚇壞四竄

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

男涉持毒、衝鋒槍及數百顆子彈 高雄住處遭逮送辦

中央社／ 高雄13日電

高雄警方12日持搜索票在林姓男子左營區住居所等處搜出2支M16衝鋒槍、數百顆子彈，以及50多顆喪屍煙彈等，將林男依違反毒品、槍砲彈藥等罪嫌移送，將持續溯源追查毒品及槍枝源頭。

高雄市政府警察局三民第一分局日前接獲情資，指29歲林男疑持大量毒品，經專案小組連日探訪蒐證，12日下午5時30分持高雄地方法院、高雄地方檢察署核發搜索票、拘票，前往林男左營區住居所、車輛實施搜索。

警方新聞稿指出，林男從午睡睡夢中驚醒遭員警逮捕，現場查獲「喪屍煙彈」依托咪酯煙彈54顆、大麻煙彈1顆，並起獲1支制式及1支非制式的M16衝鋒槍、3個彈匣、250多顆步槍彈，詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男隨案解送高雄地檢偵辦。

三民第一分局分局長謝承甫表示，依托咪酯已由法務部6月13日決議列管為第三級毒品，待法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管為毒品。

謝承甫指出，吸食「喪屍煙彈」依托咪酯會有意識混亂、渾身顫抖無法站立等症狀，對社會治安、身心健康影響很大，將秉持「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續打擊詐團、強力掃蕩槍械及不法販毒集團，維護民眾安居樂業生活空間及社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

槍枝 毒品 警察 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄摩鐵遭裝針孔 專家指若解密成功可發現影武者

地上權標售 麗寶大贏家…拿下高雄、新北、桃園三筆地

女刺青師被注射毒品昏迷…丟包車內枉死 假釋男判賠431萬

南部人不用羨慕了！高雄第三高新地標「高雄海洋館」 結合「水族館、百貨、電影院」預計2026年開幕

相關新聞

桃警跨區查案中彈 歹徒持槍竄逃中

桃園市楊梅分局員警昨凌晨跨轄到新竹查案，與涉犯槍砲、毒品等罪的何姓男子發生激烈衝突，雙方一度駁火對峙，結果陳姓偵查佐右肩...

專家看法／防堵少年涉險 少輔會多方介入

專家直言，少年不可能是詐團主導核心角色，通常是被利用的外圍車手，詐團上游難尋，這群孩子像「免洗筷」，被詐團用完就丟。更生...

涉詐少年逐年增 新北3年成長2倍

詐騙案居高不下，新北查獲涉入詐欺案少年數年年增加，從2021年121人，去年已達363人，3年成長2倍多。詐欺成為少年犯...

影／開槍擊傷員警！通緝犯奔逃畫面曝光 警車跟上已不見人影

桃園市楊梅警分局2名刑警昨天深夜攜槍跨轄到新竹市、新竹縣追查何姓通緝犯 ，但在兩地都遭到對方開槍攻擊，今天凌晨2點在新竹...

桃園警跨區新竹查案挨批 與通緝犯2度駁火未通報原因曝光

桃園市楊梅警分局陳姓、吳姓偵查佐跨轄到新竹情資探訪，兩度遭遇46歲何姓毒品通緝犯持槍反擊中彈，引發新竹基層警察反彈。楊梅...

楊梅警中彈貫穿幸運躲一劫 張善政慰問：老天幫忙

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐今天凌晨跨區辦案，與何姓毒品通緝犯二度駁火，桃園警遭歹徒開槍擊中右背送醫，市長張善政今天下午至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。