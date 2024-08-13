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專家看法／防堵少年涉險 少輔會多方介入
專家直言，少年不可能是詐團主導核心角色，通常是被利用的外圍車手，詐團上游難尋，這群孩子像「免洗筷」，被詐團用完就丟。更生少年關懷協會主任陳彥君說，分析少觀所學員，班上幾乎有5成是詐欺案少年，在同儕誘惑或介紹下誤入歧途，「賺到的錢，根本賠不起被害人損失」。
該如何遏止？陳彥君說，除加重刑責的討論，建議從教育、家庭等扶持系統一起協助，交友圈、生活環境也要全面防堵，才能避免孩子成為犯罪集團共犯；在輔導方面，會透過利害分析與案例，告知孩子可能付出龐大代價，有的孩子聽得進去，但仍有孩子說「那下次小心一點」，令人哭笑不得。
中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆表示，少年在詐欺案件中，大多扮演車手等取款、運送角色，詐欺案上升，相關外圍人員自然也有增加趨勢。
鄭瑞隆說，涉案少年多心存僥倖、不知法令嚴重性；其次是家庭功能失能，不少非行少年的父母也入監服刑，或親子關係惡劣，最後中輟、加入幫派等，增加涉險機會。鄭直言，許多孩子中輟遠離教育現場，教育人員的手根本難以觸碰，這時各縣市整合性組織少輔會扮演關鍵角色，從社政、警政、司法等體系介入，才能真正發揮功能。
專家指出，許多詐團把手伸進校園挑選未成年車手，假以時日成為「車手頭」，再回頭找學弟妹當下線。高雄市楠梓分局長陳奕良說，曾有小六學生貪圖幾千元小利充當車手，未成年人觸法，家長也有連帶責任，家庭、學校、社會沒人可放手。
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