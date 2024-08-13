涉詐少年逐年增 新北3年成長2倍

涉入詐騙案少年數年年增加，詐欺成為少年犯罪大宗。圖為新北警在超商埋伏逮詐團車手。 記者王長鼎／翻攝

詐騙案居高不下，新北查獲涉入詐欺案少年數年年增加，從2021年121人，去年已達363人，3年成長2倍多。詐欺成為少年犯罪大宗，涉案年紀還愈來愈小，大多從同儕介紹「工作」開始，嘗到甜頭後一個拉一個，不少人被抓後，面對龐大求償金額根本無力負擔，甚至出社會後仍在還債，悔不當初。

新北審計處指出，新北查獲涉入詐欺案少年從2021年121人、2022年190人，2023年到達363人，少年犯罪牽涉個人、家庭、學校等多元層面，市府應透過跨機關及跨領域合作防治犯罪，也及時導正偏差行為。

新北市警局表示，去年363人，約6成是他轄少年來新北犯案被查獲。市警局說，新北市查獲成年、少年車手較多，因新北警詐欺防制辦公室有整合跨分局案件情資，以拘提方式強勢查緝到案，不僅車手被拘提率高，被羈押率也是六都最佳。

犯罪集團害人不淺，新北市長侯友宜曾表態應加重刑責，市警局說，分局會以「少年事件處理法」或「組織犯罪防制條例」內加重其刑二分之一規定移送，請求從重量刑；打詐四法已通過施行，會以詐欺犯罪危害防制條例，重懲詐騙集團。

小成（化名）因家中經濟不佳，渴望賺快錢，15歲國中時期，學長拜託他協助送錢，拿到500元跑腿費，一開始他不知違法，事後得知是幫詐團送錢，因對方應允抽成，他成為詐團成員。

擔任車手風險極高，小成曾遭「黑吃黑」，被毒打一頓，軟禁20多個小時才脫困，同年小成第三度犯案遭警方查獲，進了少年觀護所。

小成家境欠佳，面對被害人求償30萬元，父母根本無力償還，無法達成和解。小成拿少觀所工作收入賠給被害人，即便離開少觀所找到工作，至今仍要勒緊褲帶慢慢還債，讓他悔不當初。

律師呂俊杰說，詐欺集團首腦難查，車手、賣帳戶者成為受害民眾求償對象，可能要負起上百萬元民事賠償責任。呂也說，未成年詐欺共犯，父母身為法定代理人須負責賠償，除非父母舉證自己沒疏失，但實務難證明，通常最後會被判須負責。