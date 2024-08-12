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影／開槍擊傷員警！通緝犯奔逃畫面曝光 警車跟上已不見人影

聯合報／ 記者胡蓬生黃羿馨／新竹即時報導

桃園市楊梅警分局2名刑警昨天深夜攜槍跨轄到新竹市、新竹縣追查何姓通緝犯，但在兩地都遭到對方開槍攻擊，今天凌晨2點在新竹縣湖口鄉「新竹工業區」警匪雙方至少開了8槍 ，陳姓偵查佐右肩中槍送醫，並無生命危險。案發後，桃園及新竹警方已鎖定嫌犯逃往的地區，持續派員追捕中。

嫌犯在湖口第二度碰到警員，歹徒開槍打中員警後，奔逃的監視畫面曝光。有人看了只能打趣「跑得比去年脫逃的狒狒還快！」

何嫌在湖口擊傷刑警後，徒步從現場奔逃離去，警方研判他朝竹縣以北的地區竄逃，目前雖動員警力前往圍捕，但能否在近日內逮到人，警方也「沒把握」。

路口監視器拍到他在湖口擊傷刑警後，徒步從廣興街奔逃到大智路的畫面，何姓嫌犯腳步快，警車隨後追來，但在街口轉彎時已不見他的人影，短暫猶豫後，還是正確轉向何嫌逃逸的方向，不過最終仍未能在第一時間將他捕獲，失去先機。

何姓通緝犯開槍擊傷刑警後，徒步奔逃離去。圖／記者胡蓬生翻攝
何姓通緝犯開槍擊傷刑警後，徒步奔逃離去。圖／記者胡蓬生翻攝

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