影／開槍擊傷員警！通緝犯奔逃畫面曝光 警車跟上已不見人影

桃園市楊梅警分局2名刑警昨天深夜攜槍跨轄到新竹市、新竹縣追查何姓通緝犯，但在兩地都遭到對方開槍攻擊，今天凌晨2點在新竹縣湖口鄉「新竹工業區」警匪雙方至少開了8槍 ，陳姓偵查佐右肩中槍送醫，並無生命危險。案發後，桃園及新竹警方已鎖定嫌犯逃往的地區，持續派員追捕中。

嫌犯在湖口第二度碰到警員，歹徒開槍打中員警後，奔逃的監視畫面曝光。有人看了只能打趣「跑得比去年脫逃的狒狒還快！」

何嫌在湖口擊傷刑警後，徒步從現場奔逃離去，警方研判他朝竹縣以北的地區竄逃，目前雖動員警力前往圍捕，但能否在近日內逮到人，警方也「沒把握」。