楊梅警中彈貫穿幸運躲一劫 張善政慰問：老天幫忙

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐今天凌晨跨區辦案，與何姓毒品通緝犯二度駁火，桃園警遭歹徒開槍擊中右背送醫，市長張善政今天下午至醫院慰問，並致贈陳10萬5000元慰問金，張善政表示，老天幫忙沒傷槍彈沒傷到要害，請警察要住院多休息幾天，並關切傷口變化。

陳姓偵查佐在槍戰中遭槍射中右背貫穿右上方，經新竹東元醫院搶救拔出子彈後，轉送桃園聯新國際醫院救治，該院副院長賈蔚表示，員警槍傷傷勢主要是貫穿右肩胛骨至右胸上方，靠近脊椎、頸部重要組織，槍傷貫穿性傷口為汙染性傷口，肌肉組織受傷，有明顯腫脹，經2次斷層掃描，確認沒有血胸、氣胸，意識清醒，狀況穩定，後續會持續追蹤傷口變化。

張善政由市警局長吳坤旭、賈蔚等人陪同前往聯新國際醫院病房，探視慰問槍擊受傷的陳姓偵查佐，並致贈市府、市警局、楊梅分局慰問金10萬5000元，並叮囑陳警好好養傷。

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