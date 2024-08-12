2度開槍攻擊警察！昔交手刑警感意外 歹徒改槍聞名「持槍竄逃中」

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹情資探訪，未料過程遭到對象何男2次持槍反擊中彈。據悉，逃逸的何男綽號「白豬」，是警方列管毒品人口，日前因在楊梅分局轄區涉案，才會遭到鎖定。但事實上何男因毒品、槍砲案，早已遭台中市警察局與新竹市警一分局鎖定，並報請檢察官指揮偵辦。

與何男交手過的資深刑警透露，46歲何男是「藥國的」，以改槍聞名，喜歡在道上炫耀自己改槍技術，而他的改槍技術，也是跟好朋友所學，但他好友已因槍砲案入監服刑，不過何男個性並不屬火爆型，這次會開槍反擊也令該名警察意外。

是否因為警方掌握他持有大批軍火，加上最近全國又有肅槍專案，因此不通報上演「跨縣市爭搶績效？」該名資深刑警說，何男實力應該沒有「大批軍火」，他只是很愛炫耀，但事實上沒有這麼厲害。

何男昨晚11時許，與友人同車至新竹市新香街，楊梅分局陳姓刑警與同事來到新竹市跨轄查案未通報，直接前往新香街，過程遭探訪對象何男持槍反擊。陳姓刑警與同事遭開槍後，並未第一時間報警或請求支援，而是又開車前往追捕，何男隨後由友人開車載往湖口鄉逃逸。友人擔心自己受牽連，佯裝要將車藏起來，但私下偷報警求救，並向警方謊稱有糾紛遭人砸車，車窗玻璃損毀。

新竹縣新湖警分局新工派出所獲報後，派2名巡邏警力到場處理。新竹警方到達報案街口廣興街，撥打報案人電話未接，但看到一台BMW未熄火，於是上前盤查，當時警方也連同後座的何男一起盤查，但何男因報出錯誤的身分證字號，警方驚覺有異請他下車。

何男因擔心身分曝光，在下車過程中，趁警方不留神持槍倉皇逃逸，新竹警方見狀立即跟上，雙方在大智路對峙，沒想到楊梅2警同時也開車追來，看到何男就直接開車衝撞想控制何男，但遭對方閃過，楊梅警方連開2槍制止，何男當場掏槍連開6槍反擊，打中副駕駛座，陳姓刑警遭射中肩膀。

何男反擊後，趁亂徒步往新竹工業區方向逃逸，警方擴大調閱監視器追查，發現他北上逃竄，警方已成立專案小組全力追捕中。

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