花蓮男酒後互看不順眼五打二 一人腹部慘遭刺傷

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聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮1名26歲張姓男子在前天清晨時，與連姓友人走在國聯五路上，與5名平均20歲黃姓、林姓、廖姓、羅姓及楊姓男子爆發口角與肢體衝突，張男被黃男持刀刺中腹部，逃離現場並緊急報案送醫。警方陸續抓到4男到案說明，僅剩黃男還在逃，全案依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

據了解，兩方人馬在發生衝突前都有喝酒，當時張男與連男走在國聯五路的騎樓時，疑似看了黃男等5人一眼，引起口角衝突、互相挑釁，進而發生肢體衝突，其中張男在打架過程中，遭到20歲黃男持刀刺中腹部，張男眼看鮮血直流，便趕緊與朋友連男徒步逃離現場。

警方獲報時，發現張男倒臥路旁，全身多處擦挫傷，趕緊協助就醫，送醫搶救後，目前仍在醫院觀察，暫無生命危險。

警方調閱案發地點沿線監視器調查，在前天深夜11時通知2人到案後，隔天透過定位系統，發現1名涉案人在德興棒球場看棒球，將人帶回警局；另1人則跑到台南，經通報台南警方後成功拘提到案，目前僅剩黃男在逃。

警方表示，全案已依殺人未遂、傷害、恐嚇及妨害秩序等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦，同時要釐清5男是否具幫派背景。

花蓮1名26歲張姓男子在前天清晨時，與連姓友人走在國聯五路上，與5名男子爆發口角與肢體衝突，張男腹部遭刺傷，逃離現場並緊急報案送醫。圖／民眾提供
花蓮1名26歲張姓男子在前天清晨時，與連姓友人走在國聯五路上，與5名男子爆發口角與肢體衝突，張男腹部遭刺傷，逃離現場並緊急報案送醫。圖／民眾提供

台南 殺人未遂 花蓮

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