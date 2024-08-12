花蓮男酒後互看不順眼五打二 一人腹部慘遭刺傷

花蓮1名26歲張姓男子在前天清晨時，與連姓友人走在國聯五路上，與5名平均20歲黃姓、林姓、廖姓、羅姓及楊姓男子爆發口角與肢體衝突，張男被黃男持刀刺中腹部，逃離現場並緊急報案送醫。警方陸續抓到4男到案說明，僅剩黃男還在逃，全案依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

據了解，兩方人馬在發生衝突前都有喝酒，當時張男與連男走在國聯五路的騎樓時，疑似看了黃男等5人一眼，引起口角衝突、互相挑釁，進而發生肢體衝突，其中張男在打架過程中，遭到20歲黃男持刀刺中腹部，張男眼看鮮血直流，便趕緊與朋友連男徒步逃離現場。

警方獲報時，發現張男倒臥路旁，全身多處擦挫傷，趕緊協助就醫，送醫搶救後，目前仍在醫院觀察，暫無生命危險。

警方調閱案發地點沿線監視器調查，在前天深夜11時通知2人到案後，隔天透過定位系統，發現1名涉案人在德興棒球場看棒球，將人帶回警局；另1人則跑到台南，經通報台南警方後成功拘提到案，目前僅剩黃男在逃。