桃園警跨轄區查案未通報 2度遭歹徒開槍回擊…險害自己人

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨晚11時許與1名同事跨轄來到新竹情資探訪，未料過程遭到對象46歲何姓通緝犯2次持槍反擊中彈。此案也引起新竹基層反彈，除全案未通報轄區警方，因過程何男友人向警方求助謊稱有毀損糾紛，新竹警方派巡邏警力毫無防備到場處理，卻發現對方有槍，基層怒批：「若重演台南殉職悲劇誰負責？」

據了解，何男為毒品、槍砲通緝犯，已遭台中市警察局與新竹市警一分局鎖定，並報請檢察官指揮偵辦。何男昨晚11時許，開BMW載著友人至新竹市新香街，未料陳姓刑警不知為何跨轄查案未通報，直接前往新香街，過程中警方疑似有動作要抓捕何男，過程遭何男持槍反擊。

陳姓刑警與同事遭開槍後，並未第一時間報警或請求支援，而是又開車前往追捕，何男隨後由友人開車載往湖口鄉逃逸。友人擔心自己受牽連，佯裝要將車藏起來，但私下偷報警求救，並向警方謊稱有糾紛遭人砸車，車窗玻璃損毀。

新竹縣新湖警分局新工派出所獲報後，派2名巡邏警力到場處理。新竹警方到達報案街口廣興街，撥打報案人電話未接，但看到一台BMW未熄火，於是上前盤查，當時警方也連同後座的何男一起盤查，但何男因報出錯誤的身分證字號，警方驚覺有異請他下車。

何男因擔心身分曝光，在下車過程中，趁警方不留神持槍倉皇逃逸，新竹警方見狀立即跟上，雙方在大智路對峙，沒想到楊梅2警同時也開車追來，看到何男就直接開車衝撞想控制何男，但遭對方閃過，何男當場掏槍反擊，打中副駕駛座，陳姓刑警遭射中肩膀。

「為了績效不顧同事和民眾的安全嗎？」新竹基層痛批，到場的巡邏警察不知對方有槍，好險近身盤查沒出意外，如果靠近盤查時，被近距離開槍後果不堪設想，而楊梅的2警開車衝撞何男時，也沒有想過何男反擊的流彈會波及現場警察，或突然有路過民眾被波及怎辦？不知怎麼會如此魯莽。