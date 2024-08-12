北市男去便當店上班 因「這舉動」被警盯上...被抓去關3個月
馬姓男子是毒品通緝犯，被判3個月徒刑，日前上班途中，因徒步違規穿越四線道，被巡邏員警盯上盤查，他不斷推拖「要去上班」想藉此離去，員警輸入他身分證字號，赫然發現通緝身分當場逮捕，並在他包包內找到毒品安非他命，警詢後被依毒品罪送辦，通緝部分解送歸案。
文山一分局復興派出所員警日前巡邏行經木柵路一段101號，發現馬男（38歲）未依規定過馬路，違規跨越四線車道，上前攔停要開罰單，孰料他卻顧左右而言他，頻頻稱「我要去上班啦，燒臘店」。
員警見馬男試圖要離開，再度攔下，請他說出身分證字號，馬男不回答，供稱自己上班的燒臘便當店就在附近，一度稱「你這樣講我工作就沒有了」，員警告知說，「好，那我不講，你自己跟老闆請假，不要緊張」、「我們先查身分，遇到事情就處理，你不要走」。
馬男認為法網難逃，配合說出身分證字號，員警一查發現，他是毒品通緝犯，身背3個月有期徒刑，當場告知權利依法逮捕，同時附帶搜索，果然在他黑色後背包內查獲毒品安非他命6包（毛重共計14.87克）、毒品吸食器1組、玻璃球3顆等證物，警詢後依毒品罪送辦，通緝部分解送歸案。
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