澳洲媽涉運毒來台遭押！傳前夫作證未到 桃院撤銷羈押

57歲澳大利亞籍女子Debbie Voulgaris（黛比），去年12月10日獨自外出旅遊後失聯，家屬急尋後得知她來台遭羈押，隨即在請願平台發起連署活動；不過檢警調查，發現黛比受僱來台當「毒騾」，入境遭海關查出行李內夾藏約4.2公斤海洛因、古柯鹼等毒品依法起訴。黛比遭押4個多月後供出前夫John涉案，要求聲請傳訊來台說明，但John今未到庭，黛比決定放棄傳喚，對此法官予以解除禁止接見通信。

起訴書指出，黛比去年12月10日前由運毒集團提供食宿及免費機票，並提供1800美金（近新台幣6萬元）等酬庸，讓她先從澳洲飛至馬來西亞，交給她內藏有淨重3890.03公克海洛因、384.80公克古柯鹼等毒品的行李箱，依指示於去年12月10日飛抵台灣，入境檢查時，遭海關與航警攔檢發現，行李箱夾層發現毒品。

黛比落網後，經檢方偵查起訴至裁定繼續羈押禁見3個月的接押庭中，她始終否認涉運輸毒品，稱「我不知道行李箱內裝有一級毒品海洛因、古柯鹼，我以為只是衣服」；直到遭押4個多月後，黛比改口稱前夫John是幕後主使者，要求聲請傳訊John到案說明，也向法院聲請能停止羈押。

但法官認為，黛比為在台無親友、財產及住居所的外籍人士，且依她於偵查時所述，原先僅計畫在台停留數日，已有理由認有逃亡之虞；加上黛比先前於偵查、法院羈押訊問時均矢口否認犯行，前後所述，容有歧異，又供稱這次會攜帶毒品來台皆是受同案共犯的前夫John指示，足見2人關係密切，且被告也知曉John的聯繫電話，就算被告的手機已遭扣案，自有其他管道可與John聯繫，也有勾串共犯之虞，駁回具保停止羈押禁見的聲請。

但據外媒報導，John日前曾接受澳洲媒體訪問，指出自己和黛比都是無辜的，「她很無辜，我們被陷害了！我們對那該死的毒品一無所知，這輩子從沒碰過！」表示先前因業務認識一群自稱為海外投資者，最近收到那群人一項新的提議，便從存款中拿出3百萬澳幣（約新台幣6400萬），「我們只是在做海外投資」，但當他得知黛比在台灣被捕，試圖聯絡那群人才發現他們手機早已關機。

桃園地院今再度開庭審理，上次黛比要求聲請傳訊前夫John到案說明，但傳喚書已送達澳洲，John並未回應且出庭，由於John並非台灣公民，黛比辯護律師表示放棄傳喚；另調查John先前曾有對黛比家暴的紀錄，接下來將調查黛比手機，並等待澳洲彙整黛比相關良行紀錄。

對此法官審酌，先前被告予以禁止接見通信，是因被告及辯護人先前申請傳喚證人到庭證述，為避免證人在到庭前因被告得以通信接見，而影響證人的證詞，考量證人今未到庭，且證人為澳洲公民，桃園地院無法對其進行拘提，且被告及辯護人亦表明捨棄傳喚證人，故就禁止接見通信部分認為已無再行禁止接見通信之必要，自今起予以解除禁止接見通信。對此黛比得知解除羈押，心情相當激動，離開時雙手合十，頻頻道謝"Thank you so much."