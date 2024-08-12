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桃園1警越區查案駁火中彈 這原因未穿防彈衣

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐今天凌晨，跨轄前往新竹縣湖口鄉查毒品案 ，在追捕過程被歹徒駁火，遭歹徒開槍擊中右背部送醫，楊梅警方表示，陳姓、吳姓2警意外參與新竹警追捕犯嫌，遭犯嫌持槍從後方朝偵防車開數槍，副駕座陳警右背中彈1發，2人攜有防彈衣，參與追捕事出突然，未及時穿上防彈衣，今後檢討。

楊梅分局表示，吳姓及陳姓偵查佐接獲新竹地院毒品通緝犯嫌，出現新竹縣湖口鄉一帶，2警開偵防車今天凌晨1時40分前往湖口鄉大智路，準備進行情蒐探訪，途中發現新竹縣新湖分局2警員正在追捕一名犯嫌，即是情蒐列管的通緝犯，2人立即以偵防車協助新竹警欲攔截犯嫌，不料犯嫌突然持槍從後方朝偵防車射擊數槍，2槍擊中車子，其中1槍擊中副駕座的陳警右背，陳員仍負傷下車向犯嫌回擊2槍，仍遭犯嫌逃逸，陳警送醫治療沒有生命危險。

桃園警至新竹縣情蒐查訪，參與新竹警追捕歹徒中彈，幸無生命危險。記者曾增勳／攝影
桃園警至新竹縣情蒐查訪，參與新竹警追捕歹徒中彈，幸無生命危險。記者曾增勳／攝影

新竹 槍擊 毒品

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