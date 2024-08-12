桃園警越區查毒品嫌警匪駁火中彈 桃警：情蒐無須越區通報

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐今天凌晨跨轄前往新竹縣湖口鄉情蒐，意外參與新竹警方追捕歹徒駁火，遭歹徒開1槍擊中右背送醫，楊梅警方表示，陳姓、吳姓2偵查佐據報前往新竹縣湖口鄉就一名毒品通緝犯情資探訪，發現新竹2 警追捕犯嫌，2人開偵防車攔捕犯嫌，未料犯嫌突然持槍從後方向偵防車開數槍，其中1槍擊中陳警右背，2警前往情資探訪，沒有越區通報問題。

楊梅分局表示，吳姓及陳姓偵查佐接獲新竹地院毒品通緝犯嫌，出現新竹縣湖口鄉一帶，2警開偵防車今天凌晨1時40分前往湖口鄉大智路，準備進行情蒐探訪，途中發現新竹縣新湖分局2警員正在追捕一名犯嫌，即是情蒐列管的通緝犯，2人立即以偵防車協助欲攔截追捕犯嫌，不料犯嫌突然持槍從後方朝偵防車射擊數槍，2槍擊中車子，其中副駕座的陳警右背部被射中1槍，陳員仍負傷下車向犯嫌回擊2槍，仍遭犯嫌逃逸。