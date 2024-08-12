槍擊案！桃園警跨區辦案為何不通報？ 資深員警吐秘辛…

桃園市楊梅分局員警今凌晨到新竹工業區查案，過程發生警匪駁火衝突，偵查佐陳冠州肩膀中彈送醫，幸無生命危險，急救後已轉送桃園聯新醫院休養，至於為何未先通報當地警方，分局回應情蒐不用通報；但基層員警表示，越區未通報主要是怕打草驚蛇，有時也是為了功獎而隱匿。

據了解，楊梅分局員警昨天2人一組南下新竹找毒品通緝犯時，已知對方身上可能有槍，因此在街上發現犯嫌不敢輕舉妄動，打算開車衝撞先控制場面，未料對方閃過隨即掏槍反擊，子彈打中員警座車右側前車門，進而貫穿坐在前排客座的陳員肩膀。

據了解，桃園部分分局有不成文規定，員警越區跨轄查獲毒品、槍砲等重大刑案，經分局長簽核，除了除了原有功獎之外，可以再記一支嘉獎，以勵員警鍥而不捨緝捕犯嫌。然而，這套獎勵機制因早期各地警方比拚刑案發破率，人人都希望自己轄區發生率低、破案率高，成為變相鼓勵員警跨區查案的獎勵。

基層員警表示，為了拚嘉獎，大家都希望能順利抓人，但事先通報轄區警方，緝捕行動有可能因此破功。原因倒不是有內鬼通風報信，而是轄區警方可能會先行動搶功，即便通報內容未明確點出人事物，但轄區警方派員加強通報地點巡邏，也會打草驚蛇。至於算不算跨區辦案，看員警也沒有帶槍就知道。