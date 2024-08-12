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彰化飲料店當製毒分裝廠 3嫌毒品摻果汁粉遭起訴

中央社／ 彰化12日電

莊姓男子涉嫌利用在彰化縣員林市承租的飲料店作為製毒分裝廠，將果汁粉摻入毒品包裝袋販售，彰化地檢近日偵結，依違反毒品危害防制條例起訴莊男等3嫌。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，莊姓男子在員林市承租1家飲料店，他先取得第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）及甲基-N, N-二甲基卡西酮粉末，再於今年3月聯繫2名男子前往飲料店一起參與製造毒品咖啡包。

莊姓男子將毒品原料秤重0.3公克後放到包裝袋，再由其餘2人將1湯匙果汁風味調味用粉末摻入包裝袋，封口製成共1500包毒品咖啡包，之後交付莊男110包，40包給另2人，剩餘毒品咖啡包由莊男保管伺機對外出售。

檢調在莊男租屋處及同夥隨身攜帶物品中，扣得含甲基甲基卡西酮成分的毒品咖啡包、封口機、電子秤、甲基甲基卡西酮原料1包、果汁粉1包、咖啡包空裝袋等。

檢方認為，3名被告將第三級毒品粉末摻入果汁粉，讓毒品粉末產生物理變化，並封口製成毒品咖啡包販售，已犯毒品危害防制條例製造第三級毒品、意圖販賣而持有第三級毒品等罪嫌，依法提起公訴。

咖啡 毒品

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