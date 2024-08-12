詐團少年犯賺小錢賠大錢 出社會迄今仍在還債

詐欺涉案少年年紀愈來愈小，他們大多都是從同儕介紹「工作」開始，嚐到快錢甜頭後，進而成為集團成員「一個拉一個」，但不少人被抓後，面對龐大求償金額根本無力負後，不少人成年出社會後至今還在還債，悔不當初。

來自北部的少年小成（化名）因家中經濟狀況不佳，一直希望有賺快錢機會，國中時期年僅15歲，「學長」拜託他協助送錢的「工作」，事後從學長那拿到「500元」跑腿費，讓他嚐到甜頭。

一開始小成並不知道違法，直到第二次學長再拜託他送錢後，他才覺得事有蹊蹺，事後從學長口中得知是協助詐團送錢，由於此次分得數千元，對方更應允未來可以抽成，小成自願成為詐團成員。

但擔任車手過程風險極高，送錢過程中，小成甚至遭到「黑吃黑」，對方指金額有少，毒打小成一頓，還軟禁他20多個小時，他才順利脫困，同一年小成第三度犯案時，遭到警方查獲，進了少年觀護所。

小成家境本就不佳，面對被害人求償30萬元金額，父母根本無力幫忙償還，也因此無法與被害人達成和解，小成只好將每月在少觀所工作2萬元收入拿去賠償被害人損失，即便從少觀所出來找到正當工作，至今仍要勒緊褲帶慢慢還債，讓他悔不當初。

也有名從中部北上的15位少年，今年7月因在新北街頭四處張望，巡邏員警上前關心，不料卻發現他少年身上有多張投資管理公司工作證及空白收據，他才坦承是在網路群組找到打工機會，受到群組上游指示從中部地區北上辦事，但因為路況不熟，被警方查獲，最後深陷法網。