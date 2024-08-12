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桃園警驚險跨轄查案2度遭開槍 持槍歹徒北部流竄中

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹市抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，陳姓刑警第2次追捕時，遭何男開槍打中右側肩膀，子彈當場貫穿，所幸僅肌肉組織受傷，未傷到肺部，目前已轉至桃園聯新醫院治療中，由於何男已逃逸，據悉已北上桃園地區流竄，警方已成立專案小組緝捕中。

據了解，何男為毒品、槍砲通緝犯，已遭新竹市警一分局鎖定，並報請檢察官偵辦。何男昨晚11時許，開BMW載著友人至新竹市新香街，未料陳姓刑警不知為何跨轄查案未通報，直接前往新香街想要抓捕何男，過程遭何男持槍反擊。

陳姓刑警與同事遭開槍後，並未第一時間報警或請求支援，而是又開車前往追捕，何男隨後開著載友人逃逸。友人擔心自己受牽連，佯裝要將車藏起來，但私下偷報警求救，並向警方謊稱有糾紛遭人砸車，車窗玻璃損毀。

新竹縣新湖警分局新工派出所獲報後，派2名警察到場處理，沒想到以為是單純糾紛，何男竟亮槍與警方對峙，就在新竹警方一頭霧水之際，隨後陳姓刑警竟不顧安危，直接開車衝撞想控制何男，但遭對方閃過，何男當場掏槍攻擊，打中副駕駛座，陳姓刑警遭射中肩膀。

由於何男持有槍械，到場的警方勢單力薄，不敢與之硬來，何男隨後又開車逃逸，據悉目前已逃往桃園龍潭一帶，警方已成立專案小組，正全力追捕中。

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，右側肩膀中彈送醫。記者黃羿馨／翻攝
桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，右側肩膀中彈送醫。記者黃羿馨／翻攝
桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，右側肩膀中彈送醫。記者黃羿馨／翻攝
桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，右側肩膀中彈送醫。記者黃羿馨／翻攝

新竹 桃園 通緝

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