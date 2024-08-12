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高雄知名汽車旅館遭裝針孔 64G記憶卡滿載情侶影像剉咧等
位於高雄市左營區知名汽車旅館昨晚遭入住的女客以手電筒探照，發現房間電源插孔被裝針孔，報警後，警方發現插座內藏針孔、主機板還有64G記憶卡，由於記憶卡加密，尚無法判定多少人受害，已送刑大解密中；但據了解，記憶卡幾乎滿載，加上該家摩鐵號稱是情侶旅行最佳旅宿，體驗評價8.1分，恐讓不少情侶忐忑不安。
該家旅館業者得知客人入住的房間內遭裝針孔，先行撇清責任指，「不清楚為何會被裝」，記者去電詢問，服務員也指「不知發生何事，主管不在，即掛電話」；後業者出面指，「今暫停歇業一天，做內部全面性檢查」。
根據網路資料，64G記憶卡通常可錄影480至800分鐘，據了解，警方打開記憶卡時，記憶卡已是屆臨界點的紅線區塊，幾乎滿格，由於偷裝針孔之人刻意將記憶卡加密，左營分局警方已將記憶卡送交市刑大科偵隊進行解密，預計一周會有答案。
該家在左營區知名的汽車旅館，官宣標榜是左營區觀光景點、當地美食、夜市的絕佳選擇，並強調，有多樣式浴槽組成的按摩浴池、蒸氣室及55吋液晶電視，主打「情侶特別喜歡這個位置」，給雙人旅行住宿體驗 8.1 分的評價。
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