楊梅警查案2次遭開槍反擊 右側肩膀子彈貫穿畫面曝

桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，陳男第2次在湖口抓捕何男時，遭何男開槍射中右側肩膀，子彈當場貫穿，經送東元綜合醫院搶救後，今天上午9點54分已由救護車轉院至桃園聯新醫院。

據了解，該名警察是所屬楊梅分局，昨晚先到新竹市新香街查訪，未料過程遭何男反擊，2警隨後又跟著追上，一路追到湖口鄉廣興街，過程又遭何男開槍反擊，射中肩膀。