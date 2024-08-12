楊梅警查案2次遭開槍反擊 右側肩膀子彈貫穿畫面曝
桃園市楊梅警分局陳姓偵查佐昨天（11日）晚間11時許與1名同事跨轄來到新竹抓捕何姓通緝犯，未料追捕過程遭到何男2次持槍反擊，陳男第2次在湖口抓捕何男時，遭何男開槍射中右側肩膀，子彈當場貫穿，經送東元綜合醫院搶救後，今天上午9點54分已由救護車轉院至桃園聯新醫院。
據了解，該名警察是所屬楊梅分局，昨晚先到新竹市新香街查訪，未料過程遭何男反擊，2警隨後又跟著追上，一路追到湖口鄉廣興街，過程又遭何男開槍反擊，射中肩膀。
東元醫院表示，陳姓偵查佐為右側肩膀到後背部的穿透傷，到院後經斷層掃描評估應為子彈穿透傷，子彈未留置在體內，肌肉組織受傷，未傷到肺部，經急診搶救後無生命危險，已於上午9點54分已由救護車轉院至桃園聯新醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言