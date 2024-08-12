影／刑事局追2台中持槍犯...溯源追出彰化玩具店業者涉案

刑事局中打五隊在去年間查獲到王姓、劉姓男子持有改造手槍、子彈，經調查發現，彰化縣陳姓玩具店業者，涉交易公告查禁的模擬槍，全案在今年8月初收網，帶回陳男，查扣下槍身、彈匣等物品。陳辯稱，持有槍支零件都是客人忘記拿的，全案將擴大追查模擬槍來源與流向，先依槍砲罪將陳函送彰化地檢署偵辦。

刑事局中打五隊在去年3月至12月查獲王男（27歲）、劉男（35歲）持有2把改造手槍、14發子彈、改造工具等贓證物，五隊溯源發現，彰化縣經營玩具店的陳姓夫妻，涉嫌違法販售公告查禁的模擬槍，全案報請台中、彰化地檢署指揮後，與台中市刑大、彰化縣員林警分局合組專案小組，在本月初搜索，查獲陳姓夫妻（44歲、40歲）到案，查扣下槍身、彈匣等物品。

陳姓夫妻在警詢時否認涉案，強調下槍身、彈匣等物品都是客人寄放忘記拿，警方因手上握有陳姓夫妻涉嫌販售公告查禁模擬槍的事證，依槍砲罪函送彰化地檢署偵辦，另外擴大追查模擬槍來源、流向。

刑事局中打表示，為維護社會治安，貫徹警政署掃黑及肅槍決心，展現警方對於「槍械零容忍」之立場，刑事警察局持續追溯槍枝來源，秉持「全面清查、澈底掃蕩」之原則，攔阻黑槍流通市面，以降低人民生命財產之危害。

警方呼籲，依據槍砲彈藥刀械管制條例，非法持有槍械可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金；未經許可持有、寄藏或意圖販賣而陳列公告查禁之模擬槍者，處1年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金；未經許可販賣公告查禁之模擬槍主要組成零件者，處100萬元以上1000萬元以下罰鍰（尚未公告施行日期）；其情節重大者，得併令其停止營業或勒令歇業。