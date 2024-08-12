聽新聞
test
0:00 / 0:00

怪同事排擠 女子噴致癌物報復

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄某化工大廠一名女員工三年前和同事不睦，涉冒名訂購致癌的核酸染劑「溴化乙錠」，噴在主管、同事桌上，主管因身體出現不適提告。檢方認定所噴溴化乙錠濃度超過染色建議用量兩百倍，但未直接針對人體，僅依傷害罪起訴；橋頭地方法院審理時雙方和解，主管撤告，法院判決不受理。

「溴化乙錠」具致癌性，對環境有危害，屬管制核酸染劑，若急性暴露在溴化乙錠環境下，可能造成口腔、上呼吸道、皮膚、眼睛之刺激症狀，若經人體吸收，還會與DNA結合，導致基因缺陷而致癌或生出畸胎。

檢方調查，女員工具環工專長，認為主管否定她的工作表現，其他同事對她也不友善，二○二一年七月間冒用某大學副教授名義，向生技公司購入五十毫升「溴化乙錠」，稀釋後擦拭在主管桌面；主管接觸到沾有溴化乙錠桌面，不久感到皮膚癢疹，接著出現紅斑脫屑、氣喘等症。

女子見主管未察覺，再將溴化乙錠噴灑在另名同事桌上，被正巧進辦公室的其他同事目睹，當場阻止，在女子辦公桌短櫃內找到粉紅色液體，檢驗後確定為溴化乙錠。

主管此時才知自己症狀由來，到醫院就診後提告。女子偵訊時承認因為辦公室其他人對她都不友善，才會拿稀釋過的溴化乙錠擦拭主管跟另名同事桌面。

檢方認為，該間辦公室採集到的溴化乙錠濃度，超過一般染色實驗的建議容量約二百倍；因溴化乙錠為致癌物，恐會造成細胞突變；不過女子僅將染劑噴在桌上，未讓人食入或接觸，不具殺人、重傷害犯意，僅依傷害罪嫌起訴。法院審理時，雙方達成和解。

法界指出，檢察官應是認為藥劑塗抹在桌上，非直接針對人體，主管也未達不能治程度，才以較輕的傷害罪論處；但女子冒用副教授名義購入管制藥劑，已構成偽造文書罪，該罪為非告訴乃論，即便被冒用人不提告，檢方也應主動偵辦。

主管 傷害罪 同事

延伸閱讀

計程車運將不爽夜店前被亂甩門 掏折疊刀「嚇嚇人」...濺血後逃逸

不滿同事對她不友善 辦公室噴致癌氟化物害人於無形

UCC咖啡旗下品牌出包 食藥署驗出進口產品致癌物超標

中SHEIN產品驗出致癌物 逾2/3商品沒通過測試

相關新聞

為2萬元債務放鞭炮燒毀民宅釀1死3傷 凶嫌殺人罪收押

高雄市林園區王公路一棟透天私人神壇，昨晚10時30分許傳出火警，消防員先救出遭濃煙嗆傷的2男1女，火勢撲滅後，進屋搜尋，...

怪同事排擠 女子噴致癌物報復

高雄某化工大廠一名女員工三年前和同事不睦，涉冒名訂購致癌的核酸染劑「溴化乙錠」，噴在主管、同事桌上，主管因身體出現不適提...

高雄BMW駕駛吸「喪屍菸彈」拒檢 衝撞警車遭逮　

楊姓男子今傍晚5時50分許駕駛BMW轎車行經高雄市光明路三段，因行車不穩，被後方大寮分駐所巡邏員警發現示意楊停車受檢，但...

約前同事到台中旅館設局？ 前雇主糾眾圍毆討3.9萬被抓

台中市何姓男子曾任職人力派遣公司，與前雇主有3.9萬元債務糾紛，何在昨晚被巫姓前同事約在旅館後，巫聯絡陳找5名員工到場，...

債務糾紛遭限制自由...警趕赴解救併查獲毒品法辦

台南市龔姓女子因債務糾紛，被鄭姓男子帶到安平區健康路三段某社區大樓19樓套房，商談如何還款，龔女趁機傳簡訊給家人，家人報...

越南移工仲介同鄉「雙頭抽」 失聯6年終落網禁入台11年

越南籍陽姓移工從2017年即失聯，移民署去年底獲報，台中豐原工地聘請非法移工，台中專勤隊蒐證後，趁移工搭車赴工地時抓人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。