高雄BMW駕駛吸「喪屍菸彈」拒檢 衝撞警車遭逮　

楊姓男子今傍晚5時50分許駕駛BMW轎車行經高雄市光明路三段，因行車不穩，被後方大寮分駐所巡邏員警發現示意楊停車受檢，但楊突關車門，被警方拉住後，猛踩油門，衝撞警車左後方停下，幸未造成員警受傷；警方將楊拉出車外，發現他手上拿著電子煙正吸食俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品「依托咪酯」，當場將他逮捕。

林園警分局大寮分駐所員警今傍晚5時50分許巡經大寮區光明路三段時，發現前方一輛白色的BMW轎車行駛於內側車道時，行車不穩且變換車道未使用方向燈，於是趨前示意駕駛將車停至路邊受檢。

員警靠近駕駛楊姓男子（28歲）時，拍拍車窗，對楊說「好了，停．．停，違規了」，楊打開車門，隨後又關上，員警大喊「不要這樣開門，你把車停好」，但楊卻關上車門，加速逃逸，結果撞上警車左後方，所幸當下未造成員警及其他人車受傷。

警方將楊男從駕駛座一把拉下車，警方認為楊男有危害公共安全之虞，依警察職權行使法第19條欲將楊實施保護管束時，發現楊手上握有電子菸及補充液，經查為新興毒品俗稱「喪屍菸彈」的新興毒品「依托咪酯」，楊邊駕車邊吸食。

警方初初篩後發現電子煙中呈現三級毒品反應，將楊上銬逮捕，帶返所實施尿液採驗；警詢後，拒檢衝撞警車的行為，將依道路交通管理處罰條例60條處1萬元至3萬元罰鍰予以告發，並吊扣其駕駛執照6個月。另公共危險罪部分將俟尿液檢驗報告鑑定後再行移送。

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