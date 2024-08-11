快訊

台鐵松山站晚間傳死傷事故 旅客侵入軌道遭區間車撞擊

獨／27公務員管逾700家幼園…這科室加班第一名 有人1個月就離職

男開車遭攔查撞高市警車 涉持喪屍煙彈毒駕遭逮

中央社／ 高雄11日電

楊姓男子今天下午開車行經高雄大寮區時被警方攔查，過程中楊男拒檢撞擊巡邏車，遭保護管束後被發現持有新興毒品喪屍煙彈涉嫌毒駕，待尿檢鑑定後將被依公共危險等罪嫌移送。

高雄市警察局林園分局發布新聞稿指出，轄內大寮分駐所員警下午5時50分許，在大寮區光明路三段發現1部汽車在內側車道行車不穩且變換車道未使用方向燈，示意車輛至路邊受檢。

警方表示，被攔查車輛在過程中往右偏行駛拒檢，導致右前車頭撞擊巡邏車左後方，事故未造成人員受傷。

警方指出，駕駛為28歲楊男，經檢測沒有酒駕，但因楊男有危害公共安全之虞，被依警察職權行使法第19條實施保護管束。

警方在管束過程中發現楊男手上握有電子菸及補充液，經查為新興毒品喪屍煙彈，初篩後呈現三級毒品反應，楊男疑似在行駛過程中吸食。

警方表示，楊男被帶回實施尿液檢驗，涉嫌公共危險（毒駕）部分，待檢驗報告鑑定後再行移送，拒檢衝撞部分將依道路交通管理處罰條例第60條告發，處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 毒駕 車道

延伸閱讀

高市輕軌遭汽車擦撞 捷運警統計113年事故已21起

影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

北捷休息室發現毒品！ 司機員尿檢排除毒駕？ 捷警：待收正式報告

林口女疑毒駕撞分隔島棄車逃 警車上搜出海洛因...追捕中

相關新聞

約前同事到台中旅館設局？ 前雇主糾眾圍毆討3.9萬被抓

台中市何姓男子曾任職人力派遣公司，與前雇主有3.9萬元債務糾紛，何在昨晚被巫姓前同事約在旅館後，巫聯絡陳找5名員工到場，...

債務糾紛遭限制自由...警趕赴解救併查獲毒品法辦

台南市龔姓女子因債務糾紛，被鄭姓男子帶到安平區健康路三段某社區大樓19樓套房，商談如何還款，龔女趁機傳簡訊給家人，家人報...

越南移工仲介同鄉「雙頭抽」 失聯6年終落網禁入台11年

越南籍陽姓移工從2017年即失聯，移民署去年底獲報，台中豐原工地聘請非法移工，台中專勤隊蒐證後，趁移工搭車赴工地時抓人，...

自製大麻花 遭警犬鎖定

台中許姓男子因吸食大麻認為有利可圖，和上游種植集團合作，自己負責加工、烘乾及分裝成品，警方使用大數據溯源，出動警犬鎖定位...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。