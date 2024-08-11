男開車遭攔查撞高市警車 涉持喪屍煙彈毒駕遭逮

楊姓男子今天下午開車行經高雄大寮區時被警方攔查，過程中楊男拒檢撞擊巡邏車，遭保護管束後被發現持有新興毒品喪屍煙彈涉嫌毒駕，待尿檢鑑定後將被依公共危險等罪嫌移送。

高雄市警察局林園分局發布新聞稿指出，轄內大寮分駐所員警下午5時50分許，在大寮區光明路三段發現1部汽車在內側車道行車不穩且變換車道未使用方向燈，示意車輛至路邊受檢。

警方表示，被攔查車輛在過程中往右偏行駛拒檢，導致右前車頭撞擊巡邏車左後方，事故未造成人員受傷。

警方指出，駕駛為28歲楊男，經檢測沒有酒駕，但因楊男有危害公共安全之虞，被依警察職權行使法第19條實施保護管束。

警方在管束過程中發現楊男手上握有電子菸及補充液，經查為新興毒品喪屍煙彈，初篩後呈現三級毒品反應，楊男疑似在行駛過程中吸食。

警方表示，楊男被帶回實施尿液檢驗，涉嫌公共危險（毒駕）部分，待檢驗報告鑑定後再行移送，拒檢衝撞部分將依道路交通管理處罰條例第60條告發，處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月。

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