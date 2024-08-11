約前同事到台中旅館設局？ 前雇主糾眾圍毆討3.9萬被抓

台中市何姓男子曾任職人力派遣公司，與前雇主有3.9萬元債務糾紛，何在昨晚被巫姓前同事約在旅館後，巫聯絡陳找5名員工到場，先在場毆打何男，接著在押著何前往公司，不過途中陳等人得知，警方已獲報此案，趕緊將何送回旅館，警方陸續將陳等涉案7人查緝到案，依妨害自由等罪函送。

經查，何姓男子（30歲）曾任職人力派遣公司，與陳姓前雇主（36歲）有3.9萬元的債務糾紛，何在昨晚被巫姓前同事約在台中市北區一間旅館內，巫知道何到場後，趕緊聯絡陳，陳找來旗下5名員工前往旅館討債，先在旅館門口徒手毆打何，又開車欲將何載往他處，但途中陳得知警方已獲報此案，又趕緊將陳送回旅館。