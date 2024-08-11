債務糾紛遭限制自由...警趕赴解救併查獲毒品法辦

台南市龔姓女子因債務糾紛，被鄭姓男子帶到安平區健康路三段某社區大樓19樓套房，商談如何還款，龔女趁機傳簡訊給家人，家人報警求助後，員警昨晚8點前往該大樓將龔女救出，查獲鄭男涉嫌持有開山刀、砍刀、斧頭、手銬2副、疑似不明爆裂物3顆，警詢後將鄭依涉犯妨害自由、違反毒品防制條例等罪嫌移送法辦。

台南市警四分局員警昨晚8點接獲龔女家人報案，稱龔女遭限制自由，轄區育平派出所立即由所長吳尚謙率6名員警前往安平區健康路三段一處社區大樓，到場後確認被害人龔姓女子(30歲)人身安全無虞。

儘管龔女得於屋內走動，但其行動自由的空間仍遭限制，員警將涉嫌妨害自由罪嫌涉案人鄭姓男子(37歲)與李姓女子（25歲)逮捕偵辦。據了解，此案因鄭、龔兩人十多萬元債務糾紛而起，鄭嫌、李嫌因而限制龔女的行動自由，意圖協商還款方式。

員警又現場調查時，再發現開山刀1把、砍刀1把、斧頭1把、手銬2副、疑似不明爆裂物3顆、二級毒品安非他命2小包(3.4公克)、二級毒品哈密瓜錠50顆共（64.28公克)、毒品咖啡包4包(15.05公克)、K他命1小包(2.23公克)、大麻香菸1根及毒品吸食器等；而被害人龔姓女子身上亦攜有二級毒品安非他命(共0.51公克)及毒品吸食器等。

警詢後鄭嫌、李嫌涉犯刑法妨害自由罪、傷害及違反毒品防制條例罪嫌移送南檢法辦。龔女涉違反毒品防制條例罪嫌法辦；另疑似不明爆裂物部分則待後續送驗鑑定後續行偵辦。