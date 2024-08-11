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越南移工仲介同鄉「雙頭抽」 失聯6年終落網禁入台11年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍陽姓移工從2017年即失聯，移民署去年底獲報，台中豐原工地聘請非法移工，台中專勤隊蒐證後，趁移工搭車赴工地時抓人，帶回陽男等7名失聯移工，陽負責仲介，除了向同鄉收取每人每日50元仲介費，也向業者收每月2000元至3000元仲介費，陽落網時，身上有10多萬元台幣，法院近日審結，判陽3月徒刑，移民署則對陽祭出11年不得入台的處分。

移民署台中專勤隊在去年底獲報，豐原區一處工地有聘請非法移工，去年11月間前往查緝，趁越南籍陽姓移工（42歲）等7人要上工時，以夾車方式，將陽男等6男1女查緝到案，陽等6人都是失聯移工，其中陽已失聯6年時間，另外再循線查獲非法雇用的翁姓（58歲）、陳姓業者（68歲）等人，都依違反就業服務法送辦，陽在近日被判刑3月、犯罪所得沒收，兩名雇主則依法裁罰，裁罰金額尚未裁定。

經查，陽藏匿台灣期間，替同鄉仲介工作，除了向同鄉收取每人每日50元的仲介費用之外，雇主還會給陽每月約2000元至3000元的仲介費，陽藉此「雙邊抽頭」賺取佣金，陽落網時，身上有10多萬元台幣。

陽男為吸引同鄉加入、媒介工作，會教導同鄉看工程圖、技術指導，每日親自接送同鄉到工地上工，提供家鄉風味的越南河粉、越南麵包做為早午餐，提供保姆式貼心服務。

台中地院豐原簡易庭在近日審結，認定陽男為賺取媒介費用，非法媒介外籍勞工工作，破壞主管機關對於外籍勞工在台灣工作的管理制度，且影響國人就業權益，以及合法外國移工之工作機會，所為不該，但念及陽已坦認犯行，依法判刑3月，可易科9萬元，移民署則對陽做出11年不得入台的處分。

移民署台中專勤隊代理隊長林建宏說，今年1月至7月，專勤隊已查獲非法雇主86人、非法仲介27人、非法工作者185人，未來仍將持續強力「查緝非法仲介集團」，期能從源頭解決失聯移工問題。

越南籍陽姓移工已失聯6年，仲介同鄉收取佣金，移民署台中專勤隊去年底收網，帶回陽等7人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍陽姓移工已失聯6年，仲介同鄉收取佣金，移民署台中專勤隊去年底收網，帶回陽等7人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍陽姓移工已失聯6年，仲介同鄉收取佣金，去年底落網時身有10多萬台幣。記者陳宏睿／翻攝
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