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自製大麻花 遭警犬鎖定

聯合報／ 記者曾健祐邵心杰／連線報導

許男無業在家獨自加工、烘乾並分裝大麻出售。記者曾健祐／翻攝
許男無業在家獨自加工、烘乾並分裝大麻出售。記者曾健祐／翻攝
台中許姓男子因吸食大麻認為有利可圖，和上游種植集團合作，自己負責加工、烘乾及分裝成品，警方使用大數據溯源，出動警犬鎖定位置到場搜索，驚見屋內藏放四大箱共十五公斤的大麻花，市價估計破三千萬元，詢後依販賣二級毒品罪送辦，檢方近日將偵結全案。

台中市刑大指出，中部地區有多名藥頭、藥腳的毒品，都源自太平區的許男（卅歲），經報請檢方指揮偵蒐數月，並出動警犬到場尋氣味，才鎖定許男的「毒品智取店」。

警方今年三月確認許男在太平區承租三樓公寓自住，為躲避追查，還刻意在同棟五樓租用為工作室兼倉庫，警方搜索時，查獲品質精良、純度高的大麻花，重量高達十五點三六公斤。

警方研判貨源來自國內集團種植，並由許男擔任中盤商，再出貨給中部藥頭。

另外，台南市警獲報，指黃姓毒販涉在社區販毒，發現黃男將毒品藏在住處信箱或烘碗機等隱密處，規避查緝。警方本月七日在黃男住處查獲四十四公克海洛因，逮捕黃男與陳男兩名毒販及八名藥腳，十人均依毒品罪送辦，黃男聲押獲准。

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