影／毒鴛鴦三芝海邊拒檢逃到山上撞車 警方搜出雙槍大量毒品

新北市三芝淺水灣日前有1輛轎車拒檢逃逸，20分鐘後在附近山路撞車被員警找到，車上查獲一對男女和海洛因、安非他命等大量毒品、現金54萬元，陳男還趁隙將2把手槍、31發子彈扔到竹林裡，警方並懷疑他吸毒開車。

淡水警分局三芝分駐所警員楊立平及年僅19歲的警專實習生劉育勳，4日凌晨1時許巡邏至淺水灣，攔查1輛可疑轎車被拒檢逃逸，後來在山區大湖路發現這輛車衝出路面撞進竹林，立即上前查看。

36歲陳姓男子從駕駛座搖搖晃晃走下車，淡定聲稱不知道員警要攔查，並非刻意拒檢，但因不熟山區路況，打滑衝進竹林，只有頭部輕微擦傷。旁邊36歲黃女顯得焦躁不安，經同意搜索，在她隨身包包內找到安非他命。

員警立即上銬逮捕2人，並附帶搜索車輛，又找到20幾包海洛因（38公克）和安非他命（66公克）、7顆含毒品成分的電子煙彈、針筒、吸食器、電子秤、分裝袋、1把開山刀、現金54萬元。支援警力趕抵，進入竹林搜索，找到被陳男扔棄的手提袋，內有2把改造手槍及31發子彈，明顯涉嫌販毒。

警詢後將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送士林地檢署，檢察官訊後，陳男被聲押獲准，黃女限制住居。警方且懷疑陳男有毒駕涉犯公共危險罪的可能，待尿液檢驗報告出爐，另行函送。

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