毒品藏信箱、烘碗機自取 台南警識破毒販交易手法逮10人

台南市警六分局金華派出所去年獲報，黃姓男子涉在社區內販毒，歷時近8個月蒐證，發現黃與藥腳敲定毒品交易收到匯款後，將毒品藏在住處信箱或烘碗機等隱密處，供藥腳取貨，也規避警方查緝，警方7日在黃住處查獲44多公克海洛因，逮捕黃、陳兩毒販及8名藥腳送辦。

警方去年底偵辦毒品案時，發現黃擁有大量第一級毒品海洛因，並以住處為據點向藥腳販賣毒品。經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，深入查緝相關犯罪事證。

歷時近8個月的通訊監察及蒐證，警方發現黃與藥腳敲定毒品交易並收到匯款後，會與藥腳約定將毒品藏在住處信箱或烘碗機等隱密處，供藥腳取貨，減少被外界察覺的機會，也增加警方查緝的難度。經鍥而不捨的追查，警方識破黃的交易手法，黃住處才不至於淪為社區的「毒品智取店」。

警方向台南地方法院聲請搜索票及鑑定許可書，7日前往黃及其藥腳住處搜索，查獲黃持有第一級毒品海洛因44.33公克、磅秤1台及不法所得7萬元等相關證物。全案依違反毒品危害防制條例罪，將他移送台南地檢署偵辦，經檢察官向法院聲押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885