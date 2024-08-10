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拉白布、潑漆還開車撞民宅... 串聯竹聯幫 台南警破獲暴力討債集團

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局據報，稱去年底遭債權人46歲楊姓男子訛詐做保，遭人拉白布、潑漆及開車衝撞住家鐵門。經市刑大追查，楊還串聯竹聯幫弘仁會成員，南下被害人家中守候，伺機押人討債，上月兵分多路在台南、新北等地逮捕楊等9人及查扣21萬現金，瓦解該暴力討債集團。

市刑大偵四隊等成立專案小組調查，陳姓男子友人原經營土地開發事業，因資金不足，由陳居中介紹，向楊融資借貸，陳信用擔保，友人因而貸得資金約300萬。

未料，雙方借貸成立後，楊見陳財力雄厚，竟以陳牽線為由，要求陳代替友人還債，遭陳拒絕，楊涉教唆集團成員陸續前往陳所經營公司拉白布條抗議、甚至到公司、住家潑漆討債，甚至唆使成員開車衝撞其住家鐵門，藉此警告、恐嚇。

然而，楊見陳未能處理債務，進一步串聯北部竹聯幫弘仁會成員，南下前往陳家中守候、尾隨，伺機押人意圖暴力討債，遇上員警盤查而作罷。

專案小組報請台南地檢署指揮，歷時數月跟監蒐證，兵分多路前往台南安平、北、歸仁區及新北板橋區等地，將陳等9人一網打盡緝捕歸案，同時查扣現金21萬8000元、手機2支等證物，警詢後移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大偵四隊等專案小組兵分多路前往台南安平、北、歸仁區及新北板橋區等地，將陳男等9人一網打盡緝捕歸案。圖／讀者提供
台南市刑大偵四隊等專案小組兵分多路前往台南安平、北、歸仁區及新北板橋區等地，將陳男等9人一網打盡緝捕歸案。圖／讀者提供
專案小組查扣現金21萬8000元、手機2支等證物。圖／讀者提供
專案小組查扣現金21萬8000元、手機2支等證物。圖／讀者提供

台南 竹聯幫 討債

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