拉白布、潑漆還開車撞民宅... 串聯竹聯幫 台南警破獲暴力討債集團

台南市警局據報，稱去年底遭債權人46歲楊姓男子訛詐做保，遭人拉白布、潑漆及開車衝撞住家鐵門。經市刑大追查，楊還串聯竹聯幫弘仁會成員，南下被害人家中守候，伺機押人討債，上月兵分多路在台南、新北等地逮捕楊等9人及查扣21萬現金，瓦解該暴力討債集團。

市刑大偵四隊等成立專案小組調查，陳姓男子友人原經營土地開發事業，因資金不足，由陳居中介紹，向楊融資借貸，陳信用擔保，友人因而貸得資金約300萬。

未料，雙方借貸成立後，楊見陳財力雄厚，竟以陳牽線為由，要求陳代替友人還債，遭陳拒絕，楊涉教唆集團成員陸續前往陳所經營公司拉白布條抗議、甚至到公司、住家潑漆討債，甚至唆使成員開車衝撞其住家鐵門，藉此警告、恐嚇。

然而，楊見陳未能處理債務，進一步串聯北部竹聯幫弘仁會成員，南下前往陳家中守候、尾隨，伺機押人意圖暴力討債，遇上員警盤查而作罷。