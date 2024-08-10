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影／台中30歲男在家設大麻工作室 警犬嗅出15公斤3000萬大麻花

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子因吸食大麻認為有利可圖，和上游種植集團合作，自己1人負責加工、烘乾及分裝成品，警方使用大數據向上溯源，並出動警犬鎖定位置，到場搜索驚見屋內藏放4大箱一共15公斤的大麻花，估計價值破3000萬元，警詢後依販賣製造第二級毒品罪嫌將他送辦。

台中市刑大偵五隊指出，經網路巡邏、大數據分析，發現中部地區有多名藥頭、藥腳的毒品源自太平區的許姓男子（30歲），報警檢方指揮後歷經數月偵蒐、跟監，也出動警犬到場尋氣味鎖定許男所在地。

警方說，今年3月持搜索票到場，確認許男在太平區承租3樓公寓自住，為躲避追查還刻意在同棟5樓租用為工作室兼倉庫，當天直接在5樓內起獲4大個塑膠大箱，一打開裡面都是滿滿品質精良、純度高的大麻花，重量甚至高達15.36公斤，價值破3000萬元。

警方查，許男平日無業，有吸食大麻習慣，加上認為販毒有利可圖就開始和上游合作，研判他貨源來自國內集團種植，並由許擔任中盤、加工商，且許為避免遭共犯咬出，都是1人在5樓修剪、包裝，再出貨給中部多個藥頭。

警方到場時因人贓俱獲，許男就客觀部分坦承，但上游貨源來自哪裡則交代不清，警詢後依販賣、製造第二級毒品罪嫌將他移送台中地檢署送辦，將循線繼續追查大麻來源。

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警方出動警犬嗅出許男加工大麻位置。記者曾健祐／翻攝
警方出動警犬嗅出許男加工大麻位置。記者曾健祐／翻攝
警方查獲許男加工的15公斤大麻花，市價破3000萬元。記者曾健祐／翻攝
警方查獲許男加工的15公斤大麻花，市價破3000萬元。記者曾健祐／翻攝
許男無業在家獨自加工、烘乾並分裝大麻出售。記者曾健祐／翻攝
許男無業在家獨自加工、烘乾並分裝大麻出售。記者曾健祐／翻攝
警方在許男住處、同棟樓上工作室查獲大麻及加工分裝工具。記者曾健祐／翻攝
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大麻 毒品 警犬

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