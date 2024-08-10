彰化二婦人誤信網路股票投資加好友 痛失875萬元

股市熱絡，投資詐騙也愈來愈猖狂，彰化縣鹿港鎮近日就有二名婦人誤信詐騙集團可以代為投資，邀婦人加入股票投資Line社團好友等，代為操作股票，兩人共被騙走875萬元，幸好二人都及時醒悟報警，詐團成員想再與她們相約交錢時，將二名車手逮捕，移送法辦。

鹿港鎮吳姓婦人日前於臉書廣告頁面看到股票投資訊息，即加入對方 Line 好友，詐騙集團每日傳送相關股票投資獲利豐厚等訊息，婦人信以為真，先後與詐騙集團面交5次投資款項，共損失284萬元，才驚覺遭詐騙而報警。

食髓知味的詐騙集團再次以投資名義要求吳婦面交100萬元，婦人即配合福興分駐所與詐團相約交款，警方當場查獲呂姓車手，並查扣詐騙用工作識別證、收據、工作手機等相關證物。