彰化二婦人誤信網路股票投資加好友 痛失875萬元
股市熱絡，投資詐騙也愈來愈猖狂，彰化縣鹿港鎮近日就有二名婦人誤信詐騙集團可以代為投資，邀婦人加入股票投資Line社團好友等，代為操作股票，兩人共被騙走875萬元，幸好二人都及時醒悟報警，詐團成員想再與她們相約交錢時，將二名車手逮捕，移送法辦。
鹿港鎮吳姓婦人日前於臉書廣告頁面看到股票投資訊息，即加入對方 Line 好友，詐騙集團每日傳送相關股票投資獲利豐厚等訊息，婦人信以為真，先後與詐騙集團面交5次投資款項，共損失284萬元，才驚覺遭詐騙而報警。
食髓知味的詐騙集團再次以投資名義要求吳婦面交100萬元，婦人即配合福興分駐所與詐團相約交款，警方當場查獲呂姓車手，並查扣詐騙用工作識別證、收據、工作手機等相關證物。
而和興派出所也接獲另一名吳姓婦人報案遭假投資詐騙591萬元，詐騙集團要再要求面352萬元時，吳婦也配合警方辦案，在面交現金時，當場逮獲李姓車手，並查扣詐騙用識別證、收據、工作手機及贓款3500元等證物，還在李嫌身上搜到毒品安非他命，依詐欺、毒品危害防制條例將李男移送彰化地檢署偵辦。
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