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調查局聯手FBI 破台、美、柬跨境詐團

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／連線報導

行政院長卓榮泰（右二）昨天前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（右二）昨天前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。記者黃義書／攝影
調查局昨舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，其中調查局與美國聯邦調查局FBI聯手偵獲橫跨台灣、美國、柬埔寨三地的電信詐騙集團，連美國人都受騙被詐，FBI首度派出兩位駐台資深官員出席，對台美合作打詐表達感謝。

調查局打詐主題分為「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」六大類型，行政院長卓榮泰親自到場聽取簡報，檢視查扣的卡池、貓池等電詐設備，對調查局溯源追查詐團首腦及幕後金主表達肯定。

卓榮泰表示，總統賴清德非常清楚民間最大的期待之一，就是能徹底破獲這些詐騙集團，因此「打詐只有開始，沒有結束」，所有執法單位都要跟詐團鬥力、鬥法、鬥智，「敢騙就不要跑，想跑就抓回來」。

調查局長陳白立指出，光今年1至7月，總計查獲機房、水房27座，依網路流量計算，每日可阻斷550萬筆詐騙簡訊，查扣不法所得近40億元。另更首度破獲律師組團勾結詐團首腦洩密案，揪出法界害群之馬。

打詐成效亮點之一是北機站與FBI跨境合作，破獲一個話務機房在柬埔寨、中繼系統及卡池機房在台灣，最終發話的貓池機房在美國的三地跨境詐團，鎖定美國當地華人和當地民眾行騙。

該跨境機房以高科技數據傳輸設備，讓對被害人實施話術的詐團成員、發話用的手機SIM卡，以及最終發出電信訊號的三個機房，都能在不同地方和國家，不僅產生查緝斷點，更將難度提升到跨國打擊犯罪，使詐團有可趁之機。

調查局指出，經FBI協助順利找到美國被害人，並查出美國機房所在及共犯。我國檢調提供查獲的一千多張美國手機SIM卡，交給FBI調出詐團call客紀錄，再將這些保存在系統中的電話記錄全部下載，勾稽比對詐騙被害人資料庫進行追查。

跨境詐團為何要將末端發送信號的貓池設在美國？調查局解釋，因美國幅員廣闊、電信業者眾多，手機互相撥打時，會顯示門號和區域碼，當地民眾當看到陌生區域號碼，知道不是認識的親友，常習慣不接電話，因此若能以當地手機門號撥打給民眾，詐團成功搭上線的機率便會大增。

FBI 美國 詐騙集團

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