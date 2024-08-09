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持剪自殘被強制送醫 出院後利剪刺死母、姊...雲林地院判刑14年

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

一名罹患情感型思覺失調症的女子與母親、姊姊同住，去年7月病況急轉直下，一度持剪刀自殘被強制送醫，出院後不久，去年7月14日晚間持剪刀刺殺熟睡中的母親、姊姊，造成兩人大量出血死亡，雲林地方法院今天將女子依殺害直系血親尊親屬等罪判刑，應執行有期徒刑14年，並施以監護5年。

判決指出，這名女子去年7月14日晚上趁母親、姊姊熟睡，持利剪刺向兩人，並發生拉扯、纏鬥，母親、姊姊因多處穿刺傷導致大量出血，低血容性休克死亡，家人凌晨返家發現兩人屍體，立刻報警。

審理時女子坦承犯行，因長期患有身心疾病，經送鑑定後確認行為時正處於辨識能力及控制能力顯著降低情形。法院宣判，女子對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑12年；又犯殺人罪，處有期徒刑10年。應執行有期徒刑14年。並應於執行前入相當處所或以適當方式監護5年。

法官在判決書說明量刑理由，女子有情感型思覺失調症，過去無刑事前案紀錄，家庭支持功能良好，犯案時因情感型思覺失調症此精神障礙急性發作，出現聽幻覺與被害妄想，且缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，才出現暴力凶殘行為，但犯行造成母親、姊姊死亡，也讓其他親屬難以接受。

判決指出，女子長期因身心疾病所困，期間長達數十年，家屬證稱女子定期就醫、服藥，並有工作，與母、姊同住，平日母、姊若有外出需求，也會協助開車搭載，陪伴母、姊尚稱盡心盡力。

法官認為，身心疾病讓人的辨識能力及控制能力急速降低，從一個全然無攻擊性的病人轉變成弒親的凶手，這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多，對被告而言，刑期與治療同樣仍是處遇上的重要考量。

一名罹患情感型思覺失調症的女子去年持利剪刺死母親與姊姊，雲林地方法院今天判決，女子應執行有期徒刑14年，並施以監護5年。圖／本報資料照
一名罹患情感型思覺失調症的女子去年持利剪刺死母親與姊姊，雲林地方法院今天判決，女子應執行有期徒刑14年，並施以監護5年。圖／本報資料照

屍體 思覺失調症 母親

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