持剪自殘被強制送醫 出院後利剪刺死母、姊...雲林地院判刑14年

一名罹患情感型思覺失調症的女子與母親、姊姊同住，去年7月病況急轉直下，一度持剪刀自殘被強制送醫，出院後不久，去年7月14日晚間持剪刀刺殺熟睡中的母親、姊姊，造成兩人大量出血死亡，雲林地方法院今天將女子依殺害直系血親尊親屬等罪判刑，應執行有期徒刑14年，並施以監護5年。

判決指出，這名女子去年7月14日晚上趁母親、姊姊熟睡，持利剪刺向兩人，並發生拉扯、纏鬥，母親、姊姊因多處穿刺傷導致大量出血，低血容性休克死亡，家人凌晨返家發現兩人屍體，立刻報警。

審理時女子坦承犯行，因長期患有身心疾病，經送鑑定後確認行為時正處於辨識能力及控制能力顯著降低情形。法院宣判，女子對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑12年；又犯殺人罪，處有期徒刑10年。應執行有期徒刑14年。並應於執行前入相當處所或以適當方式監護5年。

法官在判決書說明量刑理由，女子有情感型思覺失調症，過去無刑事前案紀錄，家庭支持功能良好，犯案時因情感型思覺失調症此精神障礙急性發作，出現聽幻覺與被害妄想，且缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，才出現暴力凶殘行為，但犯行造成母親、姊姊死亡，也讓其他親屬難以接受。

判決指出，女子長期因身心疾病所困，期間長達數十年，家屬證稱女子定期就醫、服藥，並有工作，與母、姊同住，平日母、姊若有外出需求，也會協助開車搭載，陪伴母、姊尚稱盡心盡力。